Eventi Quasimodiani: a Modica si celebra il Premio Nobel

MODICA – L’estate modicana si arricchisce di cultura e poesia con gli “Eventi Quasimodiani”. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è un omaggio a Salvatore Quasimodo, il Premio Nobel per la Letteratura nato proprio a Modica il 20 agosto 1901. Gli appuntamenti, organizzati dal Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo in collaborazione con l’Associazione VIA e con il patrocinio del Comune di Modica, si terranno il 20 e il 28 agosto.

Gli eventi, denominati “Buon compleanno Quasimodo”, non solo celebrano il poeta ma intendono anche essere un modo per onorare la memoria del figlio Alessandro, scomparso di recente.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 20 agosto. Alle 18, dalla Scalinata di San Pietro, partirà una visita guidata gratuita attraverso i luoghi che hanno ispirato Quasimodo. Sarà anche un’occasione per visitare i principali siti museali della città.

Il secondo evento si terrà giovedì 28 agosto alla Casa Museo del Nobel. Ospite d’onore sarà Mario Quasimodo, nipote del poeta, che ricorderà il nonno e il padre Alessandro. L’incontro sarà accompagnato dalle musiche originali di Gesuele Sciacca e Daniela Greco, creando un’atmosfera suggestiva e intima.

Gli organizzatori invitano residenti e turisti a partecipare numerosi per celebrare uno dei più grandi poeti del Novecento e per riscoprire il profondo legame tra Quasimodo e la sua “terra impareggiabile”.

