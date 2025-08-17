Accoltellamento a Ragusa, lite tra due uomini

Ragusa, 17 Agosto 2025 – La tranquillità del centro storico di Ragusa è stata interrotta questa mattina, intorno alle 4, da un episodio di violenza che ha scosso i residenti. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione che indicava una lite con accoltellamento in via Sant’Anna, all’angolo con via Mario Rapisardi.

Sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato evidenti tracce di sangue, segno della violenta colluttazione. A quanto ricostruito, la lite è avvenuta tra un uomo italiano e uno straniero, entrambi residenti nel quartiere. Le ferite riportate da uno dei due sembrerebbero essere lievi, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e identificare i responsabili.

Questo ennesimo episodio ha riacceso la preoccupazione tra i residenti, che denunciano una ciclicità di eventi simili che minano la sicurezza e la serenità del quartiere. Le autorità sono al lavoro per riportare l’ordine e garantire la sicurezza dei cittadini in una delle zone più affascinanti della città.

