Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Ragusa | Sport

Il futuro del Ragusa Calcio si svela il 22 settembre: in arrivo l’annuncio del nuovo assetto societario

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 18 Agosto 2025 – Cresce l’attesa in casa Ragusa Calcio. La società ha comunicato ufficialmente che il 22 settembre sarà una data cruciale per il futuro del club, con l’annuncio del nuovo assetto societario e la suddivisione delle quote.

Per ragioni di natura burocratica, l’ufficializzazione del nuovo assetto societario avverrà il 22 settembre. In questa data, saranno resi noti, nel dettaglio, la suddivisione delle quote societarie e la nuova governance del club.

Nel frattempo, per assicurare la continuità economica e finanziaria del progetto sportivo, la compagine societaria della scorsa stagione continuerà a gestire le attività correnti.

L’obiettivo dichiarato del club è quello di rafforzare la struttura societaria e gettare le basi per un futuro ambizioso e duraturo. “Con la vostra fiducia e il vostro sostegno siamo certi di poter raggiungere traguardi importanti”, si legge nel comunicato ufficiale.

La società ha inoltre chiesto ai propri tifosi di avere ancora un po’ di pazienza e di continuare a credere nel progetto. “Siamo entusiasti di intraprendere insieme a voi questa nuova stagione, con la passione e l’orgoglio che contraddistinguono i nostri colori. Grazie per la vostra comprensione e per il costante supporto. Sempre forza Ragusa!”.

