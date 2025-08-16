Vertice Alaska: diplomazia in vetrina, guerra senza tregua… l’opinione di Rita Faletti

Due presidenti uniti da interessi geopolitici e geoeconomici che si incontrano nella terra che lo zar Alessandro II vendette agli Stati Uniti. Un precedente dal valore simbolico che dà all’incontro il sapore di uno scambio, solo apparentemente alla pari. Per Putin una grande vittoria il solo trovarsi faccia a faccia con il presidente della superpotenza americana. La Russia da Stato paria a potenza riammessa nel contesto internazionale con nota nostalgica: la felpa indossata da Lavrov con la sigla CCCP. L’Unione sovietica, rammarico e speranza. Accompagnano i due presidenti le rispettive delegazioni. Quella americana, epurata da Trump degli esperti di politica sovietica, rimpiazzati da una consorteria di amicissimi. Una delegazione di assai scarso livello rispetto a quella russa, di ottimo. Oltre a Lavrov, storico ministro degli Esteri, Belousov e Ushakov. Tra i collaboratori di Putin, Yuri Ushakov è quello sempre rimasto al suo posto tranne per brevi intervalli. Diplomatico prima sovietico poi russo e ambasciatore russo negli Stati Uniti. Fedeltà allo zar ma soprattutto condivisione dei suoi progetti, molto abile nel trattare con gli americani e con gli europei, è in diplomazia da sempre. Al seguito di Trump l’onnipresente Witcoff, miliardario imprenditore immobiliare, inesperto di politica ma uomo di fiducia del tycoon, gaffe diplomatiche a non finire, una decina di incontri con Putin senza risultato alcuno. Marco Rubio, che aveva definito Putin “macellaio sanguinario”, dopo opportuna giravolta e opportuno cambio d’opinione, è uno degli uomini della delegazione statunitense. In altri tempi e con altri presidenti il popolo americano sarebbe arrossito di vergogna. Densità affaristica più che politica, Zelensky e il vertice ucraino avevano amaramente previsto che alla questione ucraina sarebbe stato destinato uno spazio marginale nell’agenda dei due presidenti. Nell’incontro di sei/sette ore previste da Trump, si è parlato di affari, l’Artico, le sue ricchezze che Trump generosamente promette all’omologo in cambio di concessioni in favore dell’Ucraina. Quali? Non il cessate il fuoco, ma lo scambio di territori. Quali? Più preciso sarebbe parlare di cessione, anche di quelle porzioni non ancora conquistate dai russi dove si trovano fortificazioni e alture difensive che Putin riceverebbe gratuitamente e con importante funzione di trampolino di lancio per nuovi attacchi. “Non lasceremo il Donbas”, aveva anticipato Zelensky. “L’incontro è andato molto, molto bene” ha detto Trump, che a Fox News ha però rivelato che due punti sono rimasti in sospeso perché Ucraina e Unione europea devono essere d’accordo. Quali punti? Probabilmente sulle garanzie di sicurezza che Zelensky sperava che Trump mettesse in chiaro con fermezza. “Cosa consiglierebbe a Zelensky?” è stato chiesto al presidente americano. “Di fare l’accordo, accettare l’accordo perché la Russia è un paese molto potente”. Tra strette di mano e sorrisi, Putin e Trump, ciascuno nella propria sfera di influenza, hanno difeso i propri interessi, ma nessun accordo è stato annunciato sulla cessazione delle ostilità. Sullo sfondo, il progressivo disimpegno americano e l’ossessione russa per l’Ucraina. “E’ disposto al cessate il fuoco?”, “E’ disposto a non uccidere più i civili?” hanno chiesto i giornalisti, troppo spregiudicati secondo le norme di un paese illiberale. Occhi abbassati di Putin e nessuna risposta. Esito prevedibile: nessun accordo. Ora tocca all’Europa lavorare con serietà e ottenere per l’alleato le condizioni che lo mettano al riparo da futuri (e certi) attacchi di Mosca. Appiattita per troppo tempo sulla Nato, ora afona, l’Europa deve difendere i valori per i quali è nata e capire che nel nuovo ordine mondiale non c’è spazio per i proclami né per le inconfessate motivazioni dei pacifisti che odiano la democrazia occidentale e ammirano il totalitarismo, ma solo per la forza militare.

