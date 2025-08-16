Tromba d’aria a Modica: danni nel quartiere Sorda (VIDEO)

MODICA, 16 Agosto 2025 – Una tromba d’aria ha colpito il territorio di Modica, causando danni e disagi, in particolare nel quartiere Sorda. L’evento atmosferico, improvviso e violento, si è abbattuto sulla zona provocando il crollo di alberi, il danneggiamento di coperture di edifici e lo sradicamento di pali della luce.

Al momento, non si segnalano feriti, ma i residenti del quartiere sono invitati a prestare massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari finché la situazione non sarà completamente sotto controllo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando l’entità dei danni.

Salva