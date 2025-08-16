Modica, maltempo e forti raffiche di vento: alberi divelti e tetti danneggiati

Modica, 16 agosto 2025 – Un violento maltempo si è abbattuto oggi sul territorio di Modica, causando significativi danni a strutture e vegetazione, sebbene fortunatamente senza provocare feriti. Le prime rilevazioni, effettuate dal Gruppo Comunale Protezione Civile Modica, dalla polizia locale e dai Vigili del Fuoco, hanno evidenziato una situazione particolarmente critica in alcune aree.

I fenomeni più intensi si sono registrati nel primo pomeriggio, quando due trombe d’aria hanno colpito in particolare la zona di contrada Pirato Cava Maria. Le raffiche di vento, di eccezionale intensità, hanno sradicato numerosi alberi e danneggiato gravemente diverse coperture. Sono stati segnalati tetti scoperchiati, con manufatti che hanno subito danni significativi, e tegole portate via dal vento impetuoso.

Parallelamente, la forte pioggia e la grandinata che hanno interessato Modica hanno creato disagi alla circolazione. In via Nazionale, il traffico è stato limitato a un unico senso di marcia, da Modica Bassa verso la Sorda, per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere le operazioni di messa in sicurezza della strada.

Nonostante l’entità dei danni materiali, la notizia più rassicurante è che non ci sono stati feriti. Il lavoro congiunto della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente. Le autorità invitano alla massima prudenza, specialmente nelle aree colpite, in attesa del ripristino totale delle condizioni di sicurezza.

