Scoglitti: trovato cadavere in via Pelligra, si indaga sulla morte di un senzatetto

Scoglitti (Vittoria), 16 agosto 2025 – Un cadavere è stato rinvenuto oggi a Scoglitti, in Via Generale Salvatore Pelligra, in circostanze ancora da chiarire. La vittima è un uomo senza fissa dimora, di nazionalità rumena.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso della giornata, attirando l’attenzione delle autorità. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per fare luce sulle cause del decesso. Le autorità competenti sono al lavoro per raccogliere elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e accertare se la morte sia stata causata da un malore o da altre circostanze.

La zona è stata circoscritta per permettere i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso. Si attendono ulteriori comunicazioni da parte delle forze dell’ordine e della Procura. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sulla dinamica dei fatti.

