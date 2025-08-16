Basket: Francesco Guastella è il nuovo playmaker dell’Azzurra Pozzallo

Pozzallo, 16 agosto 2025 – Un colpo importante per l’Azzurra Pozzallo, che si assicura le prestazioni di Francesco Guastella per il campionato DR1 2025/26. Il giovane playmaker, classe 2005, è pronto a prendere in mano le redini della squadra.

Proveniente dalle giovanili della Pegaso Ragusa, Guastella ha maturato esperienza nelle ultime due stagioni con la Meerkat Scicli, sempre in DR1. Alto 170 cm, il giocatore ragusano è un elemento di grande prospettiva e si è distinto per le sue capacità difensive e un ottimo tiro, sia dalla lunga distanza che dalla media.

L’Azzurra Pozzallo ha dato il benvenuto a “Ciccio”, come è soprannominato, confidando nelle sue doti per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni.

