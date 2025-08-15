  • 15 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 15 Agosto 2025 -
Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

La barella del 118 rubata a Marina di Modica la notte di S.Lorenzo. Gli autori sarebbero francesi

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 15 Agosto 2025 – Sarebbe stato un gruppo di giovani francesi che in estate trascorrono le vacanze a Marina di Modica, gli autori del furto della barella del 118 la notte di San Lorenzo. E’ quanto sostengono alcuni testimoni,  secondo i quali apparterrebbero alo stesso gruppo che l’anno scorso fu protagonista di una rissa. I soccorritori del 118 avevano dovuto lasciare la barella sulla passerella di legno per raggiungere una giovane che si era collassata sull’arenile. Dopo i primi soccorsi avevano caricato l’interessata su un telo per poterla portare fino alla barella che, però, non trovarono. Partì una ricerca che, attraverso i segni delle ruote, portò poco lontano, dove fu ritrovata l’attrezzatura sulla quale stava  ballando il gruppo di irresponsabili.

574382
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “La barella del 118 rubata a Marina di Modica la notte di S.Lorenzo. Gli autori sarebbero francesi”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube