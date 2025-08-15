La barella del 118 rubata a Marina di Modica la notte di S.Lorenzo. Gli autori sarebbero francesi

Marina di Modica, 15 Agosto 2025 – Sarebbe stato un gruppo di giovani francesi che in estate trascorrono le vacanze a Marina di Modica, gli autori del furto della barella del 118 la notte di San Lorenzo. E’ quanto sostengono alcuni testimoni, secondo i quali apparterrebbero alo stesso gruppo che l’anno scorso fu protagonista di una rissa. I soccorritori del 118 avevano dovuto lasciare la barella sulla passerella di legno per raggiungere una giovane che si era collassata sull’arenile. Dopo i primi soccorsi avevano caricato l’interessata su un telo per poterla portare fino alla barella che, però, non trovarono. Partì una ricerca che, attraverso i segni delle ruote, portò poco lontano, dove fu ritrovata l’attrezzatura sulla quale stava ballando il gruppo di irresponsabili.

Salva