Atto vandalico a Pozzallo contro l’auto di un agente di polizia locale, si teme una ritorsione

POZZALLO, 15 Agosto 2025 – Un nuovo atto vandalico ha colpito la Polizia Locale di Pozzallo. Questa volta è stata l’auto privata di un agente a essere danneggiata, un gesto che, come sottolineato in un comunicato ufficiale, si aggiunge a un episodio simile avvenuto poche settimane fa. L’accaduto, insieme a una serie di aggressioni verbali e minacce subite dagli agenti in servizio, viene interpretato come una ritorsione per la crescente attività di controllo del territorio.

La situazione è aggravata da una vera e propria “campagna denigratoria” che si sta diffondendo sui social media, prendendo di mira non solo la Polizia Locale, ma tutte le forze dell’ordine. Nonostante queste difficoltà, il comunicato ringrazia i molti cittadini che hanno espresso solidarietà e fiducia, denunciando una Pozzallo in mano a “prepotenti, arroganti e delinquenti”. Questo supporto fa da contraltare all’ostilità percepita e mette in luce il divario tra chi vede negli agenti un baluardo di legalità e chi li considera un nemico.

La Polizia Locale, pur riconoscendo che l’organico ridotto limita la capacità di intervento, ribadisce il proprio costante impegno per la sicurezza e la civile convivenza. Rassicurando i cittadini, gli agenti fanno sapere di essere sulle tracce dei responsabili dei recenti atti vandalici, assicurando che l’episodio “avrà a breve il giusto epilogo di legge”.

Al di là dell’aspetto repressivo, la Polizia Locale lancia un chiaro appello: chiede con forza il sostegno delle istituzioni e della “miglior parte della società civile pozzallese”. Questo supporto è considerato fondamentale, senza il quale, si legge nel comunicato, “non avrebbe senso la nostra attività e il nostro lavorio come forza pubblica per la città, per la legalità e per la sicurezza”.

foto archivio

Salva