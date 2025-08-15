  • 15 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 15 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Atto vandalico a Pozzallo contro l’auto di un agente di polizia locale, si teme una ritorsione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 15 Agosto  2025 – Un nuovo atto vandalico ha colpito la Polizia Locale di Pozzallo. Questa volta è stata l’auto privata di un agente a essere danneggiata, un gesto che, come sottolineato in un comunicato ufficiale, si aggiunge a un episodio simile avvenuto poche settimane fa. L’accaduto, insieme a una serie di aggressioni verbali e minacce subite dagli agenti in servizio, viene interpretato come una ritorsione per la crescente attività di controllo del territorio.

La situazione è aggravata da una vera e propria “campagna denigratoria” che si sta diffondendo sui social media, prendendo di mira non solo la Polizia Locale, ma tutte le forze dell’ordine. Nonostante queste difficoltà, il comunicato ringrazia i molti cittadini che hanno espresso solidarietà e fiducia, denunciando una Pozzallo in mano a “prepotenti, arroganti e delinquenti”. Questo supporto fa da contraltare all’ostilità percepita e mette in luce il divario tra chi vede negli agenti un baluardo di legalità e chi li considera un nemico.

La Polizia Locale, pur riconoscendo che l’organico ridotto limita la capacità di intervento, ribadisce il proprio costante impegno per la sicurezza e la civile convivenza. Rassicurando i cittadini, gli agenti fanno sapere di essere sulle tracce dei responsabili dei recenti atti vandalici, assicurando che l’episodio “avrà a breve il giusto epilogo di legge”.

Al di là dell’aspetto repressivo, la Polizia Locale lancia un chiaro appello: chiede con forza il sostegno delle istituzioni e della “miglior parte della società civile pozzallese”. Questo supporto è considerato fondamentale, senza il quale, si legge nel comunicato, “non avrebbe senso la nostra attività e il nostro lavorio come forza pubblica per la città, per la legalità e per la sicurezza”.

 

foto archivio

574378
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube