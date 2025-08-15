Incidente stradale all’alba di Ferragosto: auto contro muro a secco

Ragusa, 15 agosto 2025 – Un incidente stradale si è verificato all’alba di Ferragosto sulla SP 14, in contrada Cento Pozzi, non lontano da Ragusa. Un SUV è uscito di strada, finendo per impattare contro un muro a secco. Fortunatamente, i passeggeri a bordo del veicolo hanno riportato solo lievi ferite.

L’impatto, seppur violento, non ha causato gravi conseguenze per le persone coinvolte, che sono state subito soccorse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.

L’incidente ha provocato un rallentamento del traffico lungo la Sp 14, ma la situazione è tornata alla normalità dopo i necessari accertamenti e la rimozione del mezzo. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.

Foto di Franco Assenza.

