  • 15 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 15 Agosto 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo conquista il 39° posto tra le mete preferite dagli italiani per Ferragosto 2025

Orgoglio siciliano in vetta alle vacanze estive!
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO – Pozzallo conquista un posto d’onore nella classifica delle 50 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ferragosto 2025, secondo i dati elaborati da Holidu.it. la nostra città conquista il 39° posto. Un risultato che conferma il fascino di questa perla del sud-est siciliano, assieme a Marina di Ragusa (3^), capace di attrarre turisti da tutta Italia e dalla vicina isola di Malta con il suo mix irresistibile di mare cristallino, tradizione, gastronomia e ospitalità autentica.
La graduatoria, basata sulle ricerche effettuate per soggiorni tra il 13 e il 15 agosto con check-out tra il 17 e il 18 agosto, fotografa le scelte degli italiani per il lungo weekend estivo. Pozzallo brilla tra le mete più desiderate, dimostrando ancora una volta di essere molto più di una località balneare: è un’esperienza da vivere.
Per il Sindaco Ammatuna è un grande risultato. “Pozzallo con le sue spiagge premiate con la Bandiera Blu, la bandiera verde, il lungomare vivace, i locali tipici e la vicinanza a tesori barocchi, si conferma una destinazione ideale per chi cerca relax, cultura e sapori autentici”.
Ferragosto 2025, per l’Assessore al Turismo Monte, “si preannuncia memorabile per Pozzallo, che accoglierà i suoi ospiti con eventi, tradizioni e il calore di una comunità che sa come far sentire ogni visitatore a casa” .

574384
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube