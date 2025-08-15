Pozzallo conquista il 39° posto tra le mete preferite dagli italiani per Ferragosto 2025

POZZALLO – Pozzallo conquista un posto d’onore nella classifica delle 50 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ferragosto 2025, secondo i dati elaborati da Holidu.it. la nostra città conquista il 39° posto. Un risultato che conferma il fascino di questa perla del sud-est siciliano, assieme a Marina di Ragusa (3^), capace di attrarre turisti da tutta Italia e dalla vicina isola di Malta con il suo mix irresistibile di mare cristallino, tradizione, gastronomia e ospitalità autentica.

La graduatoria, basata sulle ricerche effettuate per soggiorni tra il 13 e il 15 agosto con check-out tra il 17 e il 18 agosto, fotografa le scelte degli italiani per il lungo weekend estivo. Pozzallo brilla tra le mete più desiderate, dimostrando ancora una volta di essere molto più di una località balneare: è un’esperienza da vivere.

Per il Sindaco Ammatuna è un grande risultato. “Pozzallo con le sue spiagge premiate con la Bandiera Blu, la bandiera verde, il lungomare vivace, i locali tipici e la vicinanza a tesori barocchi, si conferma una destinazione ideale per chi cerca relax, cultura e sapori autentici”.

Ferragosto 2025, per l’Assessore al Turismo Monte, “si preannuncia memorabile per Pozzallo, che accoglierà i suoi ospiti con eventi, tradizioni e il calore di una comunità che sa come far sentire ogni visitatore a casa” .

