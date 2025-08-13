Iv. Politica sciclitana, grandi cambiamenti ma clima di incertezza

Scicli, 13 Agosto 2025 – Nel pieno di un’estate che a Scicli ha il sapore di attesa e cambiamenti, la voce della consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, si leva per offrire una chiave di lettura sulle turbolenze politiche che stanno attraversando la città. In un periodo in cui le discussioni pubbliche sembrano essere dominate dai temi dell’intrattenimento e delle festività di Ferragosto, la politica locale – pur nell’ombra – continua a muoversi, a volte in modo silenzioso ma mai davvero immobile. “Negli ultimi giorni – dice Buscema – la composizione del consiglio comunale di Scicli ha vissuto, e sta vivendo, profondi cambiamenti. Nuovi ingressi si sono affacciati all’orizzonte, mentre alcune figure già presenti stanno ridefinendo le proprie posizioni. Si assiste così a un vero e proprio “rimescolamento delle carte”, che lascia sospeso il destino delle alleanze: non è ancora chiaro, infatti, se i nuovi consiglieri collaboreranno come membri di maggioranza o di opposizione. Una situazione fluida, che aggiunge incertezza a un quadro già di per sé complesso”.

In questo clima di incertezza, Marianna Buscema sceglie di intervenire con pragmatismo e trasparenza: “In questi giorni si parla poco di politica locale, eppure stanno succedendo molte cose sotto traccia. Le segnalazioni che ricevo dai cittadini sulle criticità della città e delle borgate sono numerose e costanti. Cerco – anche in questo periodo – di inoltrarle a chi di competenza e di seguire con attenzione ogni situazione che mi viene segnalata”. La consigliera sottolinea come la confusione che regna tra i banchi del consiglio rischi di riflettersi sulla percezione pubblica della politica, generando ulteriore smarrimento proprio in una fase delicata della vita amministrativa cittadina. “La situazione attuale, tra poco chiari posizionamenti dei consiglieri e il balletto di alleanze ancora da definire, sembra sospesa tra la voglia di cambiamento e la necessità di consolidamento – continua Buscema – ecco perché il mio intervento richiama alla necessità di non perdere il contatto con le esigenze concrete della città, invitando a non lasciarsi distrarre dalle fibrillazioni interne e a mantenere alta la vigilanza sui problemi reali: dalla viabilità ai servizi, dalla manutenzione del patrimonio urbano alle esigenze delle famiglie e delle persone più vulnerabili. Forse, questi giorni di Ferragosto saranno una parentesi utile per riflettere con lucidità e tornare, dopo la pausa, a un confronto politico più costruttivo e orientato al bene comune”.

