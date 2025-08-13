  • 13 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Grave incidente stradale a Vittoria: scontro tra ambulanza e auto

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA – Grave incidente stradale si è verificato all’incrocio tra la Strada Provinciale 2 (SP 2), che collega Acate, e la Strada Statale 115 (SS 115) alle porte di Vittoria. Lo scontro ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza, che trasportava un paziente in codice rosso, stava transitando con i sistemi acustici e visivi attivati per una situazione di emergenza. L’auto coinvolta, tuttavia, non avrebbe né udito né visto il mezzo di soccorso, causando la violenta collisione.

A seguito dell’impatto, sono state inviate sul posto tre ulteriori ambulanze per prestare soccorso. L’incidente ha causato il ferimento di quattro persone, oltre al paziente già in codice rosso che si trovava a bordo dell’ambulanza. Tra i feriti ci sono, a quanto pare, i sanitari e l’autista dell’auto.

Tutti i feriti sono stati trasportati e medicati all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.

© Riproduzione riservata

