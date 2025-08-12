Richieste per la sicurezza stradale a Scicli: Ficili e Puglisi incontrano il dirigente provinciale

SCICLI, 12 Agosto 2025 – Il presidente del Consiglio comunale, Desirè Ficili, e il consigliere di “Libertà Popolare”, Peppe Puglisi, hanno incontrato l’ingegnere Carlo Sinatra, dirigente del settore viabilità della Provincia Regionale di Ragusa, per discutere delle criticità presenti sulle strade provinciali che attraversano il territorio di Scicli. L’obiettivo principale dell’incontro, avvenuto giovedì 7 agosto, è stato quello di sollecitare interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità della rete viaria.

Durante l’incontro, Ficili e Puglisi hanno focalizzato l’attenzione sulla vecchia Scicli-Sampieri (SP 40), chiedendo interventi mirati per un tratto di strada particolarmente a rischio. Le richieste specifiche includono l’installazione di segnaletica orizzontale chiara e visibilee la posa di marcature stradali e dissuasori di velocità all’incrocio con la SP 122, vicino all’ex casa cantoniera provinciale, e in prossimità del passaggio a livello.

Questi interventi sono stati ritenuti essenziali per ridurre il rischio di incidenti, purtroppo frequenti in quelle zone.

Oltre agli interventi puntuali sulla SP 40, i rappresentanti sciclitani hanno chiesto un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria esteso a tutte le strade provinciali del comune. Le principali richieste riguardano: scerbatura e rimozione delle erbe infestanti lungo i bordi stradali, pulizia delle banchine, manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e rifacimento e manutenzione del manto stradale.

Questi interventi sono considerati indispensabili per garantire il decoro e, soprattutto, per ristabilire le condizioni di sicurezza e funzionalità delle strade, rendendole più sicure per chi le percorre. La speranza è che l’incontro con il dirigente provinciale porti a una rapida calendarizzazione degli interventi richiesti.

