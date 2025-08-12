L’estate di Pozzallo e la sanità pubblica: tra inefficienze e discariche

POZZALLO, 12 Agosto 2025 – Il Comitato Civico Articolo 32 alza la voce e lancia un duro attacco alle istituzioni, accusando la pubblica amministrazione e i manager della sanità di “abbassamento della soglia dell’attenzione” durante il periodo estivo. Tramite il presidente Rosario Gugliotta, il comitato denuncia una serie di disservizi e criticità che, a suo dire, mettono a rischio l’igiene e l’assistenza sanitaria di base in un periodo di forte affluenza turistica.

Il Comitato Articolo 32 lamenta una generale “disattenzione, sciatteria e impreparazione” nella gestione dei servizi sanitari estivi. Tra le principali problematiche evidenziate, spicca la situazione della guardia medica. I cittadini si troverebbero disorientati per il suo spostamento in una nuova sede, senza alcun preavviso o segnaletica adeguata.

Ma le accuse più gravi riguardano le condizioni igieniche della nuova sede, situata nel cosiddetto “ospedaletto”. All’interno del recinto, denuncia il comitato, è stata trovata una vera e propria discarica. Un’altra discarica è stata segnalata a pochi centimetri dal luogo dove staziona l’ambulanza, che oltretutto era stata lasciata con il portellone aperto.

Nonostante il Comitato Civico Articolo 32 si senta ormai etichettato come un gruppo di “guastafeste”, non intende restare in silenzio di fronte a queste problematiche. Le segnalazioni e le fotografie ricevute dai cittadini, spiega Gugliotta, impongono al comitato di “gridare la nostra rabbia con l’unico mezzo a nostra disposizione: la denuncia pubblica”.

L’appello finale è un’invocazione a chi di dovere: un “scatto d’orgoglio” che porti a un’azione concreta e rapida per risolvere le criticità evidenziate, garantendo la dignità e la sicurezza dei servizi essenziali per cittadini e turisti.

