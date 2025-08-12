  • 12 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 12 Agosto 2025 -
Critica | Pozzallo

L’estate di Pozzallo e la sanità pubblica: tra inefficienze e discariche

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 12 Agosto 2025  – Il Comitato Civico Articolo 32 alza la voce e lancia un duro attacco alle istituzioni, accusando la pubblica amministrazione e i manager della sanità di “abbassamento della soglia dell’attenzione” durante il periodo estivo. Tramite il presidente Rosario Gugliotta, il comitato denuncia una serie di disservizi e criticità che, a suo dire, mettono a rischio l’igiene e l’assistenza sanitaria di base in un periodo di forte affluenza turistica.

Il Comitato Articolo 32 lamenta una generale “disattenzione, sciatteria e impreparazione” nella gestione dei servizi sanitari estivi. Tra le principali problematiche evidenziate, spicca la situazione della guardia medica. I cittadini si troverebbero disorientati per il suo spostamento in una nuova sede, senza alcun preavviso o segnaletica adeguata.

Ma le accuse più gravi riguardano le condizioni igieniche della nuova sede, situata nel cosiddetto “ospedaletto”. All’interno del recinto, denuncia il comitato, è stata trovata una vera e propria discarica. Un’altra discarica è stata segnalata a pochi centimetri dal luogo dove staziona l’ambulanza, che oltretutto era stata lasciata con il portellone aperto.

Nonostante il Comitato Civico Articolo 32 si senta ormai etichettato come un gruppo di “guastafeste”, non intende restare in silenzio di fronte a queste problematiche. Le segnalazioni e le fotografie ricevute dai cittadini, spiega Gugliotta, impongono al comitato di “gridare la nostra rabbia con l’unico mezzo a nostra disposizione: la denuncia pubblica”.

L’appello finale è un’invocazione a chi di dovere: un “scatto d’orgoglio” che porti a un’azione concreta e rapida per risolvere le criticità evidenziate, garantendo la dignità e la sicurezza dei servizi essenziali per cittadini e turisti.

574100
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube