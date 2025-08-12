  • 12 Agosto 2025 -
Marina di Modica | News in primo piano | Sindacale

Barella rubata a Marina di Modica: l’assurdo furto scatena il dibattito sui social

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 12 Agosto 2025  – Un episodio di inciviltà e irresponsabilità che ha scosso la comunità di Marina di Modica, dove una barella di soccorso è stata sottratta da alcuni giovani la notte di San Lorenzo. La vicenda, che ha dell’incredibile, ha scatenato un vivace dibattito sui social network, evidenziando una preoccupante spaccatura tra chi condanna fermamente il gesto e chi, invece, sposta il focus sulle presunte colpe degli operatori del 118.

La dinamica dei fatti, come riportato anche dalla sindacalista e dipendente SEUS, Anita Tumino, in un post è stata particolarmente grave. Non solo la barella è stata rubata, interrompendo di fatto un potenziale soccorso, ma gli operatori inviati per recuperarla sono stati derisi, provocati e filmati con i telefonini. Un’escalation di prepotenza che lascia basiti e solleva interrogativi profondi sul senso civico e sul rispetto verso chi lavora per la salute pubblica.

Anita Tumino, nel suo post, ha espresso un misto di speranza e profonda amarezza. Se da un lato confida che i giovani responsabili possano ancora avere margini per recuperare le loro “lacune educative”, dall’altro si dice “basita” dai commenti di una parte del pubblico adulto. Questi utenti, infatti, anziché condannare il furto, hanno insinuato che gli operatori del 118 avrebbero favorito la sottrazione della barella lasciandola incustodita, accusandoli di scarsa professionalità.

“Purtroppo chi favorisce la condotta di questi giovani non sono gli operatori sanitari, ma proprio chi li incoraggia con questi commenti, dando conferma dell’esistenza di quella frangia di adulti che ha fallito nell’educazione di questi giovani,” scrive la sindacalista.

L’episodio di Marina di Modica non è solo il racconto di un furto, ma diventa lo specchio di un problema sociale più ampio. La vicenda mette in luce non solo la superficialità e la mancanza di rispetto di un gruppo di ragazzi, ma anche l’atteggiamento di una parte della società che, invece di sostenere il personale sanitario e condannare l’inciviltà, preferisce puntare il dito e cercare colpevoli dove non ci sono, finendo per giustificare, indirettamente, gesti inqualificabili.

© Riproduzione riservata

