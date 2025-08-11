  • 11 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 11 Agosto 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Commissario ad Acta a Vittoria per il PUG. Scuderi: “Perplessità confermate”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – Arriva un commissario ad acta per il Pug (ex Piano regolatore generale) del Comune di Vittoria e, con questa nomina da parte della Regione Sicilia, si riaccende il dibattito sulle criticità urbanistiche cittadine. Giuseppe Scuderi, consigliere comunale di Vittoria, esponente di Fratelli d’Italia, non trattiene la sua soddisfazione, rivendicando la battaglia portata avanti dal proprio gruppo e sottolineando come questa decisione arrivi a valle di una lunga serie di segnalazioni e interrogazioni consiliari.

“La nomina del commissario ad acta – dichiara Scuderi – è la dimostrazione che avevamo ragione. Da tempo, come gruppo di Fratelli d’Italia, abbiamo presentato interrogazioni in consiglio comunale, evidenziando tutte le criticità legate alla gestione delle cosiddette ‘zone bianche’. Non era possibile andare avanti in un clima di incertezza procedurale e normativa; adesso la Regione prende atto di questa grave situazione e si assume la responsabilità di intervenire direttamente”.

La questione delle zone bianche, cioè quelle aree del territorio comunale prive di una chiara destinazione urbanistica, aveva già portato alla presentazione di un esposto da parte di Fratelli d’Italia insieme ad altri gruppi politici. “Abbiamo sempre sostenuto – continua Scuderi – che qualcosa non funzionava. Da ex presidente della commissione Assetto e territorio mi sono speso per l’adozione di un nuovo Piano regolatore; purtroppo, appena insediato, il sindaco Aiello ha bocciato quel piano senza però mettere in campo un’alternativa concreta. Ecco i risultati: ora bisogna ripartire da zero, affrontando questioni rimaste troppo a lungo irrisolte”.

Scuderi non risparmia critiche all’attuale amministrazione per la gestione urbanistica degli ultimi anni: “Non solo il sindaco non ha predisposto un nuovo piano regolatore, ma ha anche cambiato due volte l’assessore delegato, senza mai trovare una soluzione efficace. Meno male che l’ultimo assessore, Paolo Monello, non si è occupato davvero della vicenda. Durante la sua sindacatura, infatti, l’abusivismo edilizio è esploso in città: sono numeri incontrovertibili che testimoniano il fallimento di una gestione superficiale e dannosa per il territorio”. Per il consigliere di Fratelli d’Italia, la presenza del commissario ad acta rappresenta quindi l’occasione per rimettere ordine e trasparenza nei procedimenti urbanistici: “Abbiamo sempre detto che era un’operazione non fattibile quella tentata dall’amministrazione e oggi i fatti ci danno ragione. Siamo pronti a collaborare con la Regione e con tutti gli attori istituzionali per restituire a Vittoria un assetto urbanistico chiaro, legale e rispettoso delle regole, nell’interesse della comunità e nel rispetto dell’ambiente”.

574009
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube