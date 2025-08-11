  • 11 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 11 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Tragedia sfiorata a Modica, colpo di sonno dopo la notte di San Lorenzo

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,  11 Agosto 2025 – Un trentacinquenne modicano è ricoverato in ospedale dopo un grave incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 5:30, in Via Resistenza Partigiana. L’uomo, di rientro da Marina di Modica dopo la notte di San Lorenzo, avrebbe accusato un colpo di sonno mentre era al volante della sua Fiat Punto, perdendo il controllo del veicolo.

L’auto, senza più alcuna direzione, ha innescato una vera e propria carambola: ha prima travolto una Mitsubishi parcheggiata, trascinandola per circa 20 metri, per poi danneggiare la facciata di un’abitazione, un palo della segnaletica stradale e alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti. L’impatto ha provocato ingenti danni materiali e solo per un caso fortuito non si sono registrate conseguenze ben più gravi per le persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Il conducente della Fiat Punto è stato trasportato al pronto soccorso, dove è attualmente ricoverato. La Polizia Locale ha, inoltre, richiesto che l’uomo venga sottoposto all’alcoltest per accertare le sue condizioni al momento dell’incidente.

574012
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Tragedia sfiorata a Modica, colpo di sonno dopo la notte di San Lorenzo”

  1. Gino

    Fortunatamente è andata di lusso, o quasi.
    Pensate se c’erano persone sul marciapiede.
    Le c……te.dei giovani di oggi sono il fallimento dei genitori. E preferisco non aggiungere altro.

    8
    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube