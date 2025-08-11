MODICA, 11 Agosto 2025 – La Guardia di Finanza ha fatto irruzione negli uffici del Comune di Modica su delega della Procura della Repubblica di Ragusa. Passati al setaccio fascicoli inerenti i contributi per la tromba d’aria del 2021 per far luce su possibili irregolarità nelle procedure amministrative.
In particolare si vuole fare chiarezza sui beneficiari di contributi per i danni causati dalla grandinata e dalla tromba d’aria del 2021. Secondo quanto emerso, l’istruttoria per l’assegnazione di tali aiuti sarebbe stata gestita direttamente dagli uffici del Comune di Modica.
Le indagini, che rappresentano un’accelerazione nell’inchiesta, potrebbero portare nei prossimi giorni all’audizione di alcuni funzionari e amministratori comunali in qualità di persone informate sui fatti.
3 commenti su “Finanza al setaccio negli uffici del Comune di Modica: indagini sui contributi per la tromba d’aria del 2021”
Sarebbe ora che chiunque amministri la smettesse di considerare le amministrazioni pubbliche come se fossero cosa propria: facendo quello che gli torna più comodo, favorendo se stesso, amici cari e chissà chi altri approfittando del ruolo che riveste e attingendo al pubblico danaro… Queste inchieste e relative indagini sono le benvenute!…e dovrebbero essere all’ ordine del giorno.
Qualcuno vedrà i sorci verdi. Amo Modica tu sei in regola?
Nei comuni italiani, troppo spesso chi amministra usa il proprio ruolo per interessi personali, beni, denaro, favoritismi. E quando si apre un’indagine, tutto si dissolve tra silenzi e insabbiamenti. A pagare, come sempre, sono solo i cittadini. Se ne parlerà tre giorni, dopo di che tutto tace!!!