Incidente tragico sulla SS 514 a Licodia Eubea: una bambina perde la vita

LICODIA EUBEA, 10 Agosto 2025 – Un tragico incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi sulla Statale 514 “di Chiaramonte”, nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Una bambina ha perso la vita in uno scontro frontale che ha coinvolto un’automobile e un minivan.

L’impatto, violentissimo, ha visto coinvolta una famiglia a bordo dell’auto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale di Ragusa, intervenuta sul posto, la piccola passeggera è deceduta a seguito delle ferite riportate. I genitori, invece, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e versano in gravi condizioni.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti il personale dell’Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per gestire l’emergenza, mettere in sicurezza l’area e consentire la riapertura della statale al traffico nel minor tempo possibile. Le cause esatte dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Salva