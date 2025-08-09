  • 9 Agosto 2025 -
Politica | santa croce camerina

Forza Italia si rafforza nel Ragusano, Minardo accoglie Mandarà e Riva a Santa Croce

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina – Forza Italia si consolida ulteriormente nel territorio ragusano con l’adesione dei consiglieri comunali di Santa Croce Camerina Piero Mandarà e Gaetano Riva, provenienti dal gruppo civico Insieme, guidato da Giovanni Occhipinti.

Un passaggio significativo che segna il ritorno “a casa” di due amministratori locali da sempre vicini all’area moderata e liberale, e che conferma il dinamismo e la capacità attrattiva di Forza Italia nei territori.

“Forza Italia si candida ad essere il punto di riferimento per tutto il mondo moderato e civico, e per quanti hanno a cuore il bene dei territori – ha dichiarato Nino Minardo, deputato azzurro e presidente della Commissione Difesa della Camera –. L’adesione di Mandarà e Riva rappresenta un segnale importante di fiducia nel nostro progetto politico, fondato sulla competenza, sull’impegno concreto e sull’ascolto delle comunità locali.”

Soddisfazione anche da parte di Giovanni Occhipinti, che ha accompagnato e sostenuto il percorso politico dei due consiglieri:
“Siamo molto contenti di essere tornati nel nostro partito di sempre, dopo una pausa. Auspichiamo in un futuro foriero di successi, così come lo è sempre stata Forza Italia.”

Con la nascita del gruppo consiliare a Santa Croce Camerina – il secondo negli ultimi giorni in provincia dopo quello già costituito a Modica – Forza Italia rafforza la propria presenza istituzionale nel ragusano, dove si preannunciano ulteriori novità nei prossimi giorni.

573883
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Forza Italia si rafforza nel Ragusano, Minardo accoglie Mandarà e Riva a Santa Croce”

  2. zio Pietro

    Minardo con Forza Italia vuole prendere il controllo e cacciare tutte le altre forze del centrodestra. Vedremo la reazione di Abbate.
    In questo autunno vedremo tanti giochetti mai visti.
    Regolamento di conti a destra.

