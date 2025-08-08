  • 8 Agosto 2025 -
giarratana | Politica

Giarratana. In arrivo un nuovo scuolabus grazie al finanziamento regionale

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana – Ottime notizie per gli studenti e le famiglie di Giarratana. Il Comune riceverà un finanziamento di 75.000 euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus da 28 posti, destinato al trasporto degli alunni. Il contributo è stato reso possibile grazie alla variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea Regionale Siciliana, che ha permesso di rimodulare i fondi regionali destinati al trasporto scolastico nei piccoli Comuni.
Il progetto presentato dal Comune di Giarratana era già stato giudicato idoneo nell’ambito dell’avviso pubblico (DDG 811/2025), ma inizialmente non rientrava tra quelli finanziati. L’intervento straordinario di fondi ha invece consentito di includere anche il borgo montano ibleo nella lista dei beneficiari. “ Si tratta di un risultato importante – sottolinea il sindaco Lino Giaquinta– che garantirà maggiore sicurezza e comfort ai nostri bambini. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo”. L’acquisto del nuovo mezzo rappresenta sicuramente un investimento concreto sul futuro della comunità.

© Riproduzione riservata

