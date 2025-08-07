  • 7 Agosto 2025 -
  • 7 Agosto 2025 -
Sindacale | Vittoria

Riconosciuto al Comune di Vittoria un importante finanziamento a valeresui Fondi FSE e FESR

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – La Corte dei Conti ha dato nei giorni scorsi via libera al Decreto che riconosce al Comune di Vittoria un finanziamento pari a € 8.482.575 a valere sui Fondi FSE e FESR di cui al Programma Nazionale PN Metro + 2021/2027. Il Comune di Vittoria è uno dei 7 comuni siciliani ( unico in provincia di Ragusa) individuato dal programma quale Città media del sud. La Segreteria Provinciale dello SPI – CGIL di Ragusa, ritiene che il finanziamento rappresenti una formidabile opportunità per sperimentare attività di innovazione sociale che si potrebbero replicare in altri comuni della provincia iblea.
Tale ragione ci induce nei prossimi giorni a richiedere un incontro all’Amministrazione Comunale al fine di definire insieme agli altri soggetti della rappresentanza sociale, l’avvio delle procedure per l’attivazione definitiva del finanziamento e l’inizio delle attività previste siano esse infrastrutturali, sia quelle delle attività vere e proprie. Va riconosciuto all’Amministrazione Comunale di avere fatto un buon lavoro per non perdere il finanziamento, anche se avremmo richiesto un coinvolgimento nella fase preparatoria. Così come apprezziamo la scelta di procedere con tale finanziamento alla valorizzazione e riuso sociale di alcuni beni confiscati alla criminalità mafiosa.
Come SPI – CGIL di Ragusa rassegniamo la piena disponibilità alla collaborazione attiva affinchè questa occasione di riscatto non vada perduta

