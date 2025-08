Quando la verità muore di fame: Hamas, immagini false e accuse di genocidio…l’opinione di Rita Faletti

Decapitata dei suoi comandanti militari, dei suoi cervelli politici, ridotto il numero dei suoi combattenti, Hamas fa i conti con la sconfitta senza riconoscerla e senza abbandonare la speranza di riprendere vigore e tenersi la Striscia. Ha molti amici sparsi per il mondo, i suoi finanziatori, primi i paesi musulmani, ma non mancano simpatizzanti generosi nel democratico occidente, organizzazioni umanitarie e istituzioni internazionali. I garanti del 7 ottobre sono più numerosi di quanto si creda. C’è poi la propaganda che frutta bei soldi. Nei campus del Nord America, Australia e Europa, i donatori pro Pal hanno elargito recentemente una somma superiore a 12 milioni di dollari. Di questo non si scrive e non si parla. Si rischierebbe la perdita di consenso dei puri di cuore che vedono in Hamas un eroico movimento di liberazione, dal fiume al mare. Tutti gli occhi sono aperti su Gaza e la tragedia dei suoi abitanti, tutti gli occhi si chiudono sulla tragedia degli ostaggi israeliani. Da 668 giorni, 50, tra vivi e morti, sono nelle mani di macellai. Ripeto, macellai. Non riesco a trovare un termine che descriva con più efficacia la ferocia il cinismo e la natura manipolatrice del gruppo terroristico, responsabile di un massacro inimmaginabile, “se possiamo vi ammazziamo tutti”, e di una narrazione vittimistica che trasferisce la paternità di un progetto genocidario alle vittime. Grazie all’ingegneria del consenso, abilmente congegnata, tutto il male possibile di questa guerra è automaticamente addebitato a Israele dall’opinione pubblica mondiale. Hamas sa di potersi avvalere del sostegno di una vasta umanità per metà di allocchi e per l’altra metà di ideologizzati che giustificano la barbarie del sabato nero di quasi due anni fa. Della riunione tra i capi di Hamas, tenuta alcuni mesi prima di quella data, non si scrive e non si parla, tanto meno del tema: cosa fare degli ebrei rimasti nella Palestina liberata. Guai a sporcare l’alone di santità del movimento di resistenza palestinese. Qui non si chiede una presa di posizione manichea, le cose, nella realtà, sono più complesse e sfumate, il confine tra il bene e il male esiste ma non tutti lo vedono, accecati da pregiudizi, influenzati da pseudo teorie e da odio radicato e irrazionale. Qui si chiede di usare lo stesso metro per guardare le due tragedie, simmetriche, determinate entrambe dalla stessa causa: Hamas, il cui nome, in occidente, è stato derubricato quasi fosse quello di un turista a Gaza. Il mondo arabo, meglio di Parigi e Londra, capisce la necessità di eliminare Hamas se si voglia raggiungere la pace in Medioriente. Ma i “figli di cane”, come li ha chiamati Abu Mazen accusandoli di sabotare i negoziati, “resistono”, non se ne vogliono andare e hanno comunicato che lasceranno morire di fame gli ostaggi, così come Israele fa morire di fame i palestinesi della Striscia. Sappiamo che la distribuzione degli aiuti umanitari affidata alla Ghf per evitare che i terroristi li sequestrassero per venderli al mercato nero, ha presentato falle notevoli nell’organizzazione e causato morti, ma sostenere che Israele abbia deliberatamente usato la fame come arma contro Gaza è una scandalosa menzogna che evidenzia il doppio standard dei media. Si dà scarso o nessun rilievo all’orrore dei video dei due ostaggi israeliani ridotti a scheletri nel sottosuolo di Gaza. David che si scava la fossa dove presto finirà e Ron, ripiegato su se stesso, che si contorce per la fame, mentre, quotidianamente, si ripropongono le stesse immagini di bambini palestinesi che si accalcano per farsi versare un po’ di brodaglia nelle loro ciotole. Oggi, il quotidiano bavarese Sueddentsche Zeitung ha scritto quello che sospettavo: le immagini di fame e disperazione a Gaza, diffuse da Hamas, sono fabbricate dal gruppo islamista. Un’industria del falso che prospera per rafforzare la tesi del genocidio da parte di Israele. Il NYT, sensibile come la maggior parte delle testate occidentali alla propaganda dei terroristi, ha messo in prima pagina un bambino palestinese estremamente magro, usato come simbolo della “fame di massa”, ma qualche settimana dopo ha pubblicato una rettifica, riconoscendo che il bambino soffriva di “una rara malattia genetica”. L’antisemita collettivo nega che Hamas sia un’organizzazione nata per distruggere Israele e la sinistra moralista, intellettualmente povera, identifica Gaza con i palestinesi, ignorando Hamas, e gli israeliani con i coloni e gli estremisti per poter accusare Israele di genocidio. Rispondano a queste domande: esiste un singolo palestinese ucciso perché palestinese? Esiste oggi, nel democratico e inclusivo Occidente, un singolo ebreo che sia offeso minacciato o picchiato per motivi diversi dall’essere ebreo? A Pordenone, una bandiera è rimasta appesa per mesi a Palazzo Klefisch, sede di Confindustria. Era la bandiera di Israele, ed era lì dal 7 ottobre. Era lì per memoria e solidarietà, perché quel giorno i terroristi di Hamas hanno compiuto una strage. E’ da quel 7 ottobre che è iniziata la guerra che tutti speriamo finisca presto.

