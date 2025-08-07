“L’assurdità e la tragedia dei nostri tempi”. Riceviamo

Caro Direttore,
Le scrivo spinto da una profonda riflessione scaturita da un’immagine che, seppur immaginaria, credo racchiuda l’assurdità e la tragedia dei nostri tempi. Un’immagine che dovrebbe farci riflettere tutti, in particolare i potenti e chi detiene le redini del potere.
Immagini due ragazzini di dieci anni, uno ucraino con le braccia amputate da una mina e l’altro palestinese con le gambe mutilate da un bombardamento, incontrarsi per un pellegrinaggio a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco. Invece di piangere le proprie sfortune, discutono con una lucidità disarmante, confrontando le loro menomazioni. Uno dice: “Sei fortunato, puoi camminare e correre”, e l’altro risponde: “Sì, ma tu puoi mangiare con le tue mani”.
La loro riflessione si spinge oltre la semplice sfortuna personale. Arrivano a una conclusione agghiacciante: sono entrambi fortunati, perché sono ancora vivi, a differenza di tanti loro coetanei morti sotto le bombe. E la loro rabbia si rivolge ai responsabili: “due teste calde e gloriose”, Putin e Netanyahu, ma anche, con un’amarezza che colpisce, Zelenskyj, e tutti i leader occidentali che “avrebbero potuto fare finire questa carneficina e invece se ne sono fregati tutti”.
La loro conversazione tocca un punto dolente e inaccettabile: il numero di mutilati che aumenta giorno dopo giorno, superando i 150.000 nella sola Ucraina. E ancora più lacerante è la loro consapevolezza che a causa di queste mutilazioni non potranno mai essere padri, zii o nonni.
La loro disperazione si trasforma in un appello estremo: mettere una taglia sulla testa di questi leader, come fu fatto per Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Un grido di dolore che, per quanto discutibile e disperato, è il simbolo di una frustrazione profonda e di un senso di impotenza totale di fronte alla guerra.
Questo quadro desolante si connette poi, nella loro immaginazione, alla situazione che viviamo noi in Europa e in Italia. La loro amarezza si sposta sull’idea di un’Europa che si vuole riarmare, spendendo 800 miliardi, soldi che verrebbero sottratti alla sanità, all’istruzione, alla ricerca e alla sicurezza sul lavoro. Si chiedono come sia possibile che si pensi a spendere così tanto per le armi, quando in Italia la sanità è già al collasso, le liste d’attesa sono interminabili e la sicurezza dei lavoratori è così trascurata da causare morti quasi ogni giorno.
La lettera si conclude con l’ennesima provocazione, sottolineando il divario tra i sacrifici chiesti ai cittadini e gli aumenti di stipendio concessi ai politici.
Mi auguro che questa storia, che purtroppo non è solo immaginazione ma la cruda realtà di milioni di persone, possa farci riflettere e spingerci ad agire. Perché la pace non è un’opzione, ma l’unico imperativo morale che abbiamo il dovere di perseguire.
Cordiali saluti,
Giovanni Amore
1 commento su ““L’assurdità e la tragedia dei nostri tempi”. Riceviamo”
Gli aumenti degli stipendi dei politici non sono stati concessi, se li sono aumentati e basta. E’ un loro diritto!
Sarebbe interessante invece conoscere i bilanci dei vari partiti quali Lega, PD, FDI, FI, M5S, AVS e altri. I soldi dei gruppi parlamentari sono pubblici e gli italiani hanno il diritto di sapere come usano i soldi questi partiti. Di sicuro verrebbero fuori non poche sorprese, a partire dai propagandisti presenti nei vari social e media.
Saddam Hussein, Osama Bin Laden e Gheddafi essendo scomodi ai globalisti dovevano essere uccisi perchè ostacolavano il progresso democratico. Diventare cattivi di questi tempi è facile, basta qualche settimana di campagna mediatica e il cattivo lo abbiamo in pugno con la benevolenza dell’opinione pubblica. Ma gli affari con le guerre li fanno sempre i soliti pochi!
Lo stesso copione lo volevano usare con Putin, solo che hanno fatto male i loro conti. Con Putin hanno toppato di brutto e ora sono tutti in uno stato comatoso.
Netanyahu è protetto dagli americani e da una parte di Europa occidentale (cioè i nazisti buoni) e si può permettere di massacrare donne e bambini perchè a loro dire essendo il popolo eletto, sono e si ritengono nel giusto. Per questo non si bada a spese. Mi spiego: Una bomba che costa100 mila dollari, lanciata da un aereo che costa 100 milioni e che vola al costo di 42 mila dollari all’ora, viene usata per uccidere gente che vive con meno di un dollaro al giorno. Questa è quella che chiamano guerra.
A Israele poi nonostante è documentato in mondovisione il genocidio e l’olocausto perpetrato contro gente disarmata non è stata combinata nessuna sanzione. Ora mi chiedo quale imperativo morale deve avere un cittadino comune quando i nostri amati politici stanno emanando un DDL antisemita. Cioè se un cittadino oserà mettere in discussione la messianicità di Israele sarà perseguito penalmente per semitismo. Chiamato anche antisemitismo. Quale azione-opzione potrà avere un cittadino italiano se viene arrestato perchè ha detto delle cose vere?
Ecco come si esprimevano i nostri ex leader politici quando eravamo liberi di dire la verità:
“I palestinesi hanno il diritto sacrosanto a una patria ed a una terra”:
Sandro Pertini
“La lotta armata palestinese è legittima”
Bettino Craxi
“Se fossi nato in un campo profughi del libano, forse sarei diventato anch’io un terrorista”.
Giulio Andreotti
“Siamo di fronte a qualcosa di mostruoso che suscita raccapriccio ed esecrazione. Questa furia omicida ricorda le nefandezza dei nazisti”
Enrico Berlinguer
Ecco una volta si poteva esprimere un’opinione senza essere bollato filo russo, pro questo, pro quello o peggio traditore. Ma ci siamo evoluti e allora……