“L’assurdità e la tragedia dei nostri tempi”. Riceviamo

Caro Direttore,

Le scrivo spinto da una profonda riflessione scaturita da un’immagine che, seppur immaginaria, credo racchiuda l’assurdità e la tragedia dei nostri tempi. Un’immagine che dovrebbe farci riflettere tutti, in particolare i potenti e chi detiene le redini del potere.

Immagini due ragazzini di dieci anni, uno ucraino con le braccia amputate da una mina e l’altro palestinese con le gambe mutilate da un bombardamento, incontrarsi per un pellegrinaggio a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco. Invece di piangere le proprie sfortune, discutono con una lucidità disarmante, confrontando le loro menomazioni. Uno dice: “Sei fortunato, puoi camminare e correre”, e l’altro risponde: “Sì, ma tu puoi mangiare con le tue mani”.

La loro riflessione si spinge oltre la semplice sfortuna personale. Arrivano a una conclusione agghiacciante: sono entrambi fortunati, perché sono ancora vivi, a differenza di tanti loro coetanei morti sotto le bombe. E la loro rabbia si rivolge ai responsabili: “due teste calde e gloriose”, Putin e Netanyahu, ma anche, con un’amarezza che colpisce, Zelenskyj, e tutti i leader occidentali che “avrebbero potuto fare finire questa carneficina e invece se ne sono fregati tutti”.

La loro conversazione tocca un punto dolente e inaccettabile: il numero di mutilati che aumenta giorno dopo giorno, superando i 150.000 nella sola Ucraina. E ancora più lacerante è la loro consapevolezza che a causa di queste mutilazioni non potranno mai essere padri, zii o nonni.

La loro disperazione si trasforma in un appello estremo: mettere una taglia sulla testa di questi leader, come fu fatto per Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Un grido di dolore che, per quanto discutibile e disperato, è il simbolo di una frustrazione profonda e di un senso di impotenza totale di fronte alla guerra.

Questo quadro desolante si connette poi, nella loro immaginazione, alla situazione che viviamo noi in Europa e in Italia. La loro amarezza si sposta sull’idea di un’Europa che si vuole riarmare, spendendo 800 miliardi, soldi che verrebbero sottratti alla sanità, all’istruzione, alla ricerca e alla sicurezza sul lavoro. Si chiedono come sia possibile che si pensi a spendere così tanto per le armi, quando in Italia la sanità è già al collasso, le liste d’attesa sono interminabili e la sicurezza dei lavoratori è così trascurata da causare morti quasi ogni giorno.

La lettera si conclude con l’ennesima provocazione, sottolineando il divario tra i sacrifici chiesti ai cittadini e gli aumenti di stipendio concessi ai politici.

Mi auguro che questa storia, che purtroppo non è solo immaginazione ma la cruda realtà di milioni di persone, possa farci riflettere e spingerci ad agire. Perché la pace non è un’opzione, ma l’unico imperativo morale che abbiamo il dovere di perseguire.

Cordiali saluti,

Giovanni Amore

