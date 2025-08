Scicli. Convocato Comitato Provinciale di Protezione Civile per il recupero del peschereccio “La Lupa“

SCICLI (RG) – A seguito dell’incagliamento del peschereccio “La Lupa” nello specchio d’acqua antistante la frazione di Bruca, il Prefetto (Ranieri) ha convocato per domani, lunedì 4 agosto 2025, alle 18:30, il Comitato Provinciale di Protezione Civile. La riunione, che si terrà presso la sede municipale del Comune di Scicli, ha come obiettivo una verifica puntuale delle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’imbarcazione.

L’urgenza della convocazione è dettata dalla necessità di prevenire ogni potenziale rischio di sversamento di idrocarburi in mare. Per questo motivo, sarà presente una ditta specializzata incaricata delle operazioni di salvaguardia ambientale.

La Prefettura di Ragusa, in una nota inviata a diverse autorità tra cui il Sindaco di Scicli, il Questore di Ragusa, la Capitaneria di Porto di Pozzallo e i Vigili del Fuoco, ha richiesto la “più qualificata rappresentanza” data la “rilevanza ambientale in esame e le potestà decisionali da assumere al riguardo”.

In particolare, sono state fornite le seguenti disposizioni:

* La Capitaneria di Porto è pregata di convocare il rappresentante legale della ditta individuata per le operazioni di recupero, oltre all’armatore del peschereccio.

* Il Servizio di Protezione Civile Regionale di Ragusa dovrà convocare le associazioni di volontariato riconosciute nel territorio comunale, al fine di predisporre misure di contenimento.

La riunione si svolgerà in un contesto di massima allerta per la salvaguardia ambientale.

