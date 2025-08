Marina di Modica, trionfano Daniele Lupo-Davide Borraccino e Chiara They e Sara Breidenbach

Marina di Modica, 3 agosto 2025 – Si è conclusa oggi pomeriggio a Marina di Modica la tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley, che ha visto trionfare Daniele Lupo e Davide Borraccino nel tabellone maschile, e Chiara They e Sara Breidenbach in quello femminile. Una tre giorni di sport straordinaria, organizzata impeccabilmente dall’associazione “I Soci”, guidata da Fabio Nicosia, con il prezioso supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la collaborazione del Comune di Modica.

Davanti a una cornice di pubblico entusiasta, Daniele Lupo e Davide Borraccino hanno conquistato il gradino più alto del podio superando in due set (21-17, 21-16) una sorprendente coppia composta da Giacomo Titta e Mauro Sacripanti. Entrambe le coppie hanno dimostrato una determinazione ferrea, compiendo una straordinaria scalata dalle qualificazioni e affrontando ben nove partite in tre giorni di gare. Un déjà-vu, visto che le due coppie si erano già sfidate in semifinale a Catania a fine giugno, con Lupo-Borraccino che si erano involati verso il successo e Titta-Sacripanti che avevano chiuso al terzo posto, replicando il piazzamento ottenuto anche a Modica.

Daniele Lupo, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e cinque volte campione d’Italia, ha espresso la sua gioia: “Giocare a Marina di Modica e in Sicilia è strepitoso. Bello ripetersi [un anno fa aveva vinto con Zaytsev, ndr]. Siamo felici del risultato ottenuto che conferma la nostra crescita, dopo la vittoria di Catania a fine giugno”. Lupo è stato inoltre insignito del riconoscimento come MVP tra il tripudio generale.

Il terzo posto nel tabellone maschile è stato conquistato da Davis Krumins e Marco Caminati (già due scudetti all’attivo, vinti peraltro a Catania), che si sono imposti per 2-0 (21-14, 21-16) su Manuel Alfieri e Riccardo Iervolino.

Nel femminile, Chiara They e Sara Breidenbach (premiata come miglior giocatrice) hanno ottenuto la loro terza affermazione in una tappa Gold in questa stagione, dopo i successi a Caorle e Montesilvano in Coppa Italia. Hanno superato in una finale combattuta Sharin Rottoli e Oriola Shpuza con il punteggio di 21-13, 19-21, 15-11. Un autentico dominio stagionale, legittimato da un primo set perentorio. Rottoli-Shpuza, dal canto loro, incassano il loro miglior risultato della stagione, dopo un quinto posto a Caorle, un quarto a Catania e Marina di Ravenna, e un terzo alla Coppa Italia di Montesilvano. Un plauso va anche a James Martins, l’allenatore di entrambe le coppie, una vecchia conoscenza del beach volley e del volley siciliano.

Sul gradino più basso del podio femminile si sono classificate Giada Benazzi ed Erika Ditta, vittoriose in due set su Belliero-Puccinelli (21-12, 23-21).

La giornata delle semifinali è stata caratterizzata da un forte vento, che non ha comunque risparmiato i protagonisti. Nel tabellone femminile, Chiara They e Sara Breidenbach e Sharin Rottoli-Oriola Shpuza si erano qualificate per la finale superando con un doppio 2-0, rispettivamente, Erika Ditta-Giada Benazzi e Jessica Piccinin Belliero-Claudia Puccinelli.

Nelle semifinali maschili, Giacomo Titta e Mauro Sacripanti si erano imposti per 2-0 su Davis Krumins e Marco Caminati al termine di una semifinale ricca di emozioni. Daniele Lupo e Davide Borraccino erano riusciti a battere Manuel Alfieri e Riccardo Iervolino per 2-1, al termine di una partita pirotecnica giocata in rimonta.

I quarti di finale avevano visto i seguenti risultati:

Femminili:

Jessica Piccinin Belliero-Claudia Puccinelli vs Maria Rachele Mancinelli-Eleonora Sestini 2-1

Sharin Rottoli-Oriola Shpuza vs Arianna Barboni-Courtney Schwan 2-0

Giada Benazzi-Erika Ditta vs Aurora Mattavelli-Margherita Tega 2-0

Chiara They-Sara Breidenbach vs Enzo Irene-Cindy Lee Fezzi 2-0

Maschili:

Alessandro Carucci-Edgardo Ceccoli vs Davis Krumins-Marco Caminati 0-2

Mauro Sacripanti-Giacomo Titta vs Tobia Marchetto-Davide Dal Molin 2-0

Simone Podestà-Matteo Martino vs Manuel Alfieri-Riccardo Iervolino 1-2

Tiziano Andreatta-Davide Benzi vs Daniele Lupo-Davide Borraccino 0-2

Fabio Nicosia, presidente de “I Soci”, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Volevamo creare un momento speciale, e ci siamo riusciti. È stato uno straordinario viaggio cominciato lo scorso anno, al termine della premiazione della tappa degli Assoluti, che ci consegnò un successo di consensi sotto ogni profilo: organizzativo, tecnico e turistico. Da lì è nato il sogno di portare a Marina di Modica una tappa Gold, e oggi posso dire con orgoglio che quel sogno è diventato realtà. Il merito va a uno straordinario lavoro di squadra, condiviso con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Modica, FIPAV, tutto lo staff de I Soci e coloro che ci hanno creduto fin dal primo momento con impegno e passione. La diretta televisiva, le tribune piene, il livello altissimo del torneo e l’entusiasmo del pubblico hanno contribuito non solo a regalare uno spettacolo sportivo memorabile, ma anche a valorizzare un territorio stupendo. Il nostro mare, il nostro paesaggio, le nostre eccellenze sono andate in onda insieme al beach volley, portando a compimento l’obiettivo più importante: promuovere e raccontare la bellezza della Sicilia, dentro e fuori il campo”.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi sul campo centrale di Marina di Modica, erano presenti importanti figure istituzionali e sportive, tra cui i consiglieri federali Silvia Strigazzi e Davide Anzalone, il presidente del CT FIPAV Monti-Iblei Giovanni Giurdanella, il deputato regionale e presidente I Commissione Ignazio Abbate, e il sindaco della città di Modica Maria Monisteri.

