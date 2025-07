SICILIA – Pubblicate le graduatorie provvisorie per i contributi all’editoria regionale: in arrivo 3 milioni di euro

L’Irfis FinSicilia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi provvisori delle imprese editoriali siciliane che potranno beneficiare dei contributi regionali, per un totale complessivo di 3 milioni di euro. Le graduatorie, suddivise per tipologia di media (stampa cartacea, televisioni, radio, testate online e agenzie di stampa), indicano sia l’importo complessivo riconosciuto a ciascun beneficiario sia la distinzione tra quota base e quota premiale. Accanto agli elenchi delle imprese ammesse, è stato reso disponibile anche il registro delle domande escluse, con specifica motivazione dell’inammissibilità per ciascuna. Il bando, promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis nell’ambito del Fondo Sicilia, ha raccolto le richieste esclusivamente tramite piattaforma digitale tra il 6 giugno e il 7 luglio 2025. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie è stata ufficializzata oggi, a seguito dell’approvazione con apposita delibera. «Stiamo dimostrando concretezza nel sostegno a un settore strategico come quello dell’informazione – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Favorire l’editoria significa promuovere il pluralismo, la qualità dell’informazione e la partecipazione democratica dei cittadini». Come stabilito dal bando, una prima tranche di pagamento, pari al 50% della quota base del contributo provvisorio, sarà liquidata entro la metà di agosto. Successivamente, a valle dei controlli sulle autodichiarazioni rese dalle imprese, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie definitive, che potranno comportare un ricalcolo delle somme spettanti, seguite dall’erogazione del saldo.

Salva