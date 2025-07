Assessore Cannizzaro: “Rispettare Modica significa rispettare la legge. Senza tregua contro chi sgarra”

Modica, 31 Luglio 2025 – Le recenti operazioni della Polizia Locale, frutto di una stretta collaborazione con l’Ufficio Ecologia, dimostrano che la tolleranza verso chi deturpa l’ambiente è zero. “Posso serenamente affermare che non ci fermeremo,” ha dichiarato l’assessore Cannizzaro. “I controlli saranno sempre più serrati e continueremo imperterriti a far rispettare la legge e Modica!”

Sequestro a Frigintini e denuncia per due pregiudicati

Una delle operazioni più significative è avvenuta a Frigintini, dove la Polizia Locale ha fermato un autocarro che trasportava circa 1.200 kg di materiale ferroso senza le dovute autorizzazioni. A bordo del veicolo, privo di assicurazione e revisione, sono stati identificati due pregiudicati di 34 e 33 anni, residenti a Siracusa.

Il materiale è stato posto sotto sequestro penale, e i due uomini sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti. Sono state elevate anche sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. L’assessore ha sottolineato come l’abbandono di rifiuti sia spesso legato alla criminalità organizzata, rendendo queste attività di controllo ancora più cruciali per la tutela del territorio e dell’ambiente.

Sversamento illecito sventato a Maganuco

L’altra operazione riguarda un giovane di 22 anni bloccato in Contrada Maganuco mentre scaricava abusivamente diversi tipi di rifiuti, tra cui materiale edile, spazzatura, ferri e fusti di plastica. L’intervento degli agenti ha impedito un grave danno ambientale.

Il giovane, fermato a bordo di un vecchio furgone, è stato costretto a ricaricare i rifiuti già scaricati. È stato poi accompagnato al Comando di Polizia Locale, dove sono state emesse sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro. Le autorità stanno valutando anche l’applicazione di azioni penali data la serietà del reato ambientale.

Questi episodi confermano l’efficacia dei controlli sul territorio e la volontà dell’amministrazione di contrastare con fermezza ogni forma di illegalità ambientale.

