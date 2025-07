Ragusa – Il consiglio provinciale approva all’unanimità le variazioni al bilancio di previsione 2025-2027: quasi 3 milioni di euro per viabilità e opere pubbliche e 500 mila euro per iniziative e attività di promozione del turismo.

Questa la mole degli investimenti mirati sul territorio grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile. “L’ennesimo segnale della gestione virtuosa dell’ente”, ha commentato la Presidente Maria Rita Schembari. “Grazie al voto del Consiglio possiamo valorizzare il patrimonio pubblico, migliorare la qualità dei servizi e rafforzare l’attrattività del territorio, sfruttando progettazioni già pronte o in corso. La variazione di bilancio comporta un’applicazione dell’avanzo disponibile pari a 2.970.000 euro per il 2025, a sostegno di interventi strategici per viabilità, edilizia e servizi”, prosegue la Presidente.

Tra le principali destinazioni delle nuove risorse spiccano innanzitutto l’edilizia scolastica, con un incremento di spesa pari a 500.000 euro per completare l’auditorium dell’IIS Carducci di Comiso, già oggetto di interventi per la realizzazione di dieci nuove aule. Un altro investimento importante riguarda la stazione passeggeri del porto di Pozzallo, recentemente interessata dall’approdo di una nave da crociera e da un traffico regolare con Malta. Per migliorarne la fruibilità e sistemare le aree esterne oggi provvisorie, è previsto un aumento di spesa di 250.000 euro. A Chiaramonte Gulfi si interviene sull’ex albergo “La Pineta”, parzialmente demolito e destinato a uso scolastico: sono richiesti ulteriori 500.000 euro per completare la ricostruzione con spazi dedicati a ristorazione e attività collettive. Per la sicurezza stradale, si pianificano interventi su diverse intersezioni e rotatorie nelle strade provinciali SP 20, SP 60, SP 85, SP 39, SP 64 e SP 67, per un totale di 260.000 euro, finalizzati alla riduzione della pericolosità e all’eliminazione di criticità.

Nel campo dell’illuminazione pubblica si interviene con un impegno di 260.000 euro, destinati a tre aree in particolare: la SP 128 (circonvallazione di Marina di Ragusa – Punta Secca), l’intersezione SP 13 – SP 14 in contrada Tresauro e la zona di Cimillà sulla SP 25. Infine, si prevede una spesa di 700.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria delle reti stradali del comparto Est e Ovest, con l’intento di mettere in sicurezza le principali arterie del territorio provinciale. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Ente nei settori turistico, culturale, sportivo e sociale, si prevede un incremento di spesa pari a 550 mila euro.

“Si prevede inoltre l’istituzione di un fondo da 500.000 euro destinato alla progettazione, di cui 400.000 euro per investimenti e 100.000 euro per la predisposizione di opere cantierabili, anche a supporto dei Comuni con minori risorse. “Questo fondo andrà incontro alle difficoltà dei Comuni, che soffrono di carenza di personale tecnico nei propri uffici e spesso non hanno le risorse per affidarsi a studi esterni. Si tratta di un fondo di rotazione, una sorta di prestito temporaneo: i Comuni potranno anticipare le spese per la progettazione e, una volta ottenuto il finanziamento complessivo – che include anche queste voci – restituiranno le somme all’Ente di area vasta”, ha spiegato la presidente Schembari.

All’ordine del giorno anche l’interrogazione urgente presentata dal gruppo Pd sulla pericolosità dell’intersezione di accesso al villaggio Camemi lungo la SP Ragusa-Mare e sui lavori di messa in sicurezza. “L’opera è già nelle previsioni dell’ente. La rotatoria non potrà essere realizzata in corrispondenza della curva di svincolo, ma verrà costruita 500 metri più a monte, sempre in contrada Camemi. L’intervento è già previsto nel progetto di messa in sicurezza della strada provinciale finanziato con i fondi di compensazione del Eletrodotto EneMalta. I tempi di realizzazione sono stimati in circa un anno. Comprendiamo le esigenze dei residenti e dei turisti: la sicurezza stradale sarà garantita”, ha spiegato la Presidente.

