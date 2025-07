Calcio. Giuseppe Zappalà, muro difensivo con la mentalità vincente, approda al FC Vittoria

Vittoria, 31 luglio 2025 – Innesto di grande spessore per la retroguardia del Vittoria: il difensore centrale Giuseppe Zappalà, classe 1990. Con alle spalle due promozioni consecutive in Serie D con Enna e Gela, Zappalà porta in biancorosso non solo esperienza e affidabilità, ma anche una mentalità vincente e la capacità di guidare i compagni.

Alto 1,86 m, Zappalà è un difensore roccioso, dotato di grande fisicità e un acuto senso della posizione, qualità affinate in un percorso calcistico di rilievo tra Serie D ed Eccellenza. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Palermo, ha vestito maglie importanti in Serie D come Pro Settimo, Belluno, Due Torri, Sancataldese, Messina e Corigliano. Degna di nota la sua doppia esperienza con il Giarre, dove ha conquistato un campionato di Eccellenza e ha militato nella categoria superiore.

Il suo palmares include anche la promozione in Serie D con il Siracusa, due stagioni in Eccellenza con l’Acireale, la vittoria del campionato con l’Enna nella sua seconda stagione, e, nell’ultima annata, il successo nei playoff nazionali con il Gela, consolidando la sua fama di “portafortuna” per le promozioni.

L’arrivo di Zappalà garantisce al FC Vittoria un elemento di grande solidità, esperienza e, soprattutto, una comprovata mentalità vincente, essenziale per gli obiettivi futuri del club.

“Sono felice di essere arrivato a Vittoria,” ha dichiarato Giuseppe Zappalà. “Ho scelto questa piazza perché ho sentito subito fiducia e voglia di costruire qualcosa di importante. Arrivo con grande entusiasmo, con la voglia di dare una mano alla squadra e di mettermi a disposizione dentro e fuori dal campo. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi.”

Entusiasta anche il direttore sportivo Giuseppe Restuccia: “Giuseppe è un difensore con esperienza, leadership e una mentalità vincente. La sua carriera parla per lui. È il profilo ideale per rafforzare il nostro reparto e guidare i più giovani con l’esempio e la personalità.”

Salva