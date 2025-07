Grande ritorno per il Modica Calcio. Sangarè è rossoblu

Modica – Il Modica Calcio è lieto di annunciare ancora un’altro colpo da novanta per la prossima stagione d’Eccellenza, Abdulkarim Sangarè torna a vestire i colori rossoblù della Contea e arricchisce la rosa di Filippo Raciti seguendolo ancora una volta.

Fresco di vittoria del campionato di Eccellenza con l’Athletic Palermo, Sangarè ha deciso di sposare il progetto Raciti con il Modica Calcio di Pitino e Gugliotta. Una figura che a Modica si conosce bene e che porterà l’esperienza e il carisma giusto per far crescere ancora il valore della squadra e del gruppo che prende sempre più forma.

L’Ivoriano ha mosso i suoi passi nel nostro campionato già tra Ragusa, Paternò e Athletic Palermo, appunto. Portando con se una buona dose di trofei e di riconoscimenti che lo pongono come uno dei giocatori più importanti della categoria. Centrocampista, Mediano e all’occorrenza Terzino Destro, sarà un’importante freccia alla faretra di Raciti che può contare su una zona mediana del campo tra le più forti costruite fin qui.

Modica è pronta a riaccogliere Sangarè, il ragazzo è pronto a mettersi ancora in gioco, un connubio perfetto che aspetta di mostrare tutto il proprio potenziale.

