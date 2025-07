Ragusa. Contributi fino a 300 € per lo sport dei minori, un’opportunità per le famiglie e le associazioni

Ragusa – Gli assessori allo sport del Comune di Ragusa Simone Digrandi e alle politiche sociali Elvira Adamo informano che, unitamente all’iniziativa dei voucher regionali, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, Attraverso il Fondo Dote Famiglia aiuterà i ragazzi di famiglie in difficoltà a praticare sport, offrendo un contributo fino a 300 € a fondo perduto per ogni minore.

Questo avviso si divide in due fasi. La prima, in cui la piattaforma per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del 29 luglio e fino alle ore 12:00 dell’8 settembre 2025, al link: https://avvisibandi.sport.governo.it è rivolta ad ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo che operano sul territorio e vogliono offrire i propri corsi. Per partecipare, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

– i corsi devono svolgersi almeno due volte a settimana;

– devono avere una durata minima di sei mesi.

Possono richiedere una quota a carico della famiglia, anche se superano il contributo di 300 €.

Non sono previste graduatorie o altri criteri di ammissione; pertanto, saranno validamente ricevute tutte le manifestazioni correttamente compilate ed inviate nel rispetto dei requisiti di cui al Dpcm 15 luglio 2025.

Dopo la prima fase, sarà pubblicato un elenco delle associazioni e dei corsi disponibili, e qui saranno coinvolte le famiglie (verrà data comunicazione di questa seconda fase anche dai canali istituzionali dell’Ente come fatto in questo primo step) Quelle con figli tra i 6 e i 14 anni e con un ISEE inferiore a 15.000 € potranno richiedere il contributo. È possibile richiedere il beneficio per un massimo di due figli per nucleo familiare. Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda, è possibile consultare il sito ufficiale del Dipartimento per lo Sport, al link: https://avvisibandi.sport.governo.it/

