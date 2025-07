Lorys Fichera premiato a “Ragusani nel Mondo”, ricevuto dal Sindaco di Vittoria

Vittoria – Questa mattina a Palazzo Iacono, il Sindaco Francesco Aiello ha ricevuto il giovane vittoriese Lorys Fichera, docente universitario e ricercatore di fama internazionale, recentemente insignito del premio “Ragusani nel Mondo”. Lorys Fichera, 38 anni, ingegnere specializzato in robotica, è professore associato di Robotica al Worcester Polytechnic Institute, di Boston. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico di Vittoria, ha proseguito il suo percorso accademico a Catania, laureandosi in Ingegneria, per poi conseguire il titolo di Dottore di Ricerca in Robotica all’Università di Genova. Negli Stati Uniti, Fichera ha ulteriormente perfezionato le sue competenze nell’ambito della robotica chirurgica, contribuendo a importanti progetti legati allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia per la chirurgia dell’orecchio. Tra i suoi principali traguardi, lo sviluppo del primo endoscopio flessibile capace di esplorare l’orecchio attraverso la Tuba di Eustachio: un’innovazione che apre nuovi orizzonti nella chirurgia mini-invasiva.

“È stato un vero onore e un grande piacere– ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello – ricevere in Municipio Lorys Fichera un giovane che, con dedizione, studio e passione, è riuscito ad affermarsi come figura di spicco nel campo della robotica chirurgica. Il suo brillante percorso dimostra come il talento, se accompagnato da impegno e determinazione, possa condurre a risultati eccezionali. I premi e i riconoscimenti ottenuti da Lorys Fichera non rappresentano solo un traguardo personale, ma un motivo di fierezza collettiva: fregiano con orgoglio l’intera cittadinanza di Vittoria. A nome dell’Amministrazione e dell’intera Città gli auguro di continuare a crescere e a mietere successi”.

L’incontro ha rappresentato un momento carico di emozione, durante il quale il Sindaco ha consegnato a Fichera un omaggio simbolico della città, ringraziandolo per essere un esempio concreto di eccellenza e determinazione per le nuove generazioni.

