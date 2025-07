MODICA, 30 Luglio 2025 – Clamorosa svolta nel panorama politico modicano: il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, aderisce a Forza Italia, segnando una netta rottura con la Democrazia Cristiana, il partito con cui era stata eletta. L’ufficialità, attesa da giorni, arriverà nelle prossime ore quando il primo cittadino rientrerà da Roma dopo un incontro con i vertici del partito azzurro, tra cui il Vicepremier e Segretario Nazionale Antonio Tajani.

La notizia, che era nell’aria da diverse settimane, conferma le voci di un avvicinamento tra la sindaca Monisteri e Forza Italia, un’intesa che si è consolidata in particolare dopo le recenti tensioni e incomprensioni con l’ala provinciale della Democrazia Cristiana, legata al deputato regionale Ignazio Abbate. Già a febbraio di quest’anno, la sindaca aveva manifestato una “presa di distanza” dal direttivo provinciale della DC, sottolineando una mancanza di condivisione dell’azione amministrativa e di rispetto per il suo ruolo, pur riconoscendo un dialogo costruttivo con il direttivo regionale.

Il passaggio di Maria Monisteri a Forza Italia rappresenta un evento di grande rilevanza per la politica locale, ridisegnando gli equilibri all’interno della maggioranza e del centrodestra modicano. La sindaca, che in questi mesi ha lavorato per ridefinire la propria identità politica, ha trovato in Forza Italia una nuova casa, unendosi a un progetto moderato che mira alla rigenerazione del partito in Sicilia.

Questo cambiamento segue di pochi mesi quello del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, anch’egli passato nelle fila di Forza Italia, consolidando l’asse tra i due capoluoghi iblei sotto il vessillo azzurro. Le implicazioni di questa adesione sono molteplici e potrebbero portare a nuovi scenari e assetti politici sia a livello comunale che provinciale, con possibili ripercussioni anche sulla stabilità della giunta.

Si attendono ora ulteriori dettagli e dichiarazioni da parte della sindaca Monisteri e dei vertici di Forza Italia per comprendere appieno le motivazioni di questa scelta e le strategie future. Nel frattempo, la notizia sta già generando un vivace dibattito nel panorama politico modicano e non solo.

