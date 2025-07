Cinema anni novanta e mondo del gioco: da Scorsese all’esplosione del Poker in tre film

Il mondo del gioco ha serpeggiato tra le cineprese e i ciak per decenni e decenni, con una montagna diversa di film che sono usciti nel corso della produzione americana (ma non solo, in Asia ci sono saghe leggendarie come God Of Gamblers), che mostrano il mondo del gioco in una maniera unica. Durante il corso degli anni novanta, diversi registi di calibro internazionale hanno provato a esplorare il mondo del gioco sotto nuove prospettive, portando sul grande schermo storie di potere, amicizia e trionfi memorabili.

Nello specifico oggi parleremo di tre diversi film: Casino, Rounders e Maverick, 3 diversi film che hanno declinato in maniera originale e interessante il tema del rischio e del destino, adattandoli a contesti diversi e a culture diverse. Tutti e tre i film hanno lasciato un’impronta forte nel mondo del cinema, arrivando addirittura a ricevere il plauso della critica in più riprese; di alcuni esistono anche giochi dedicati in alcuni dei casino più grandi al mondo.

Casino di Martin Scorsese

Senza dubbio il più famoso film a tema uscito durante il corso degli anni novanta è Casino di Martin Scorsese, un’epopea senza concessioni ambientata nella Las Vegas dei primi anni settanta, con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Il film racconta l’ascesa e la caduta di Sam “Ace” Rothstein, un gestore di casinò sui generis, all’interno del contesto di Vegas.

Complice un montaggio molto serrato e una grande colonna sonora, Martin Scorsese è riuscito a trasformare il casinò non tanto nella mera azienda che è quanto più in un luogo dell’anima dove ogni decisione può cambiare tutto.

L’intreccio tra gioco, potere e ambizione è ciò che, probabilmente, ha portato Casino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per il cinema legato al mondo del gioco d’azzardo, con buona pace degli altri registi dell’epoca. Scorsese, con questa opera, ha fatto qualcosa di quasi insuperabile nella sua perfezione formale.

Rounders di John Dahl

Uscito nel 1998, Rounders – Il Giocatore è un film di John Dahl che si concentra non tanto sul gioco nel suo aspetto più generale, quanto più sul poker. Con Matt Damon nei panni del protagonista Mike McDermott, fenomeno del Texas Hold ‘Em, il film esplora la tensione del gioco istruendo lo spettatore su tutta una serie di nozioni tecniche legate al mondo del poker, tra bluff, letture del bank e strategie di puntata.

La sceneggiatura del film, curiosamente, è stata curata direttamente da Matt Damon e Edward Loles ed è stata abbastanza interessante da avere un impatto sulla popolarità dl poker in televisione, che da quel momento è quasi esploso anche in Italia. Secondo alcuni esperti, infatti, l’origine del boom del Texas hold ’em nei grandi tornei internazionali si deve proprio all’influenza del film.

Maverick di Richard Donner

Torniamo leggermente indietro per parlare di Maverick, uno dei pochi western usciti durante il corso degli anni novanta che però include al suo interno un incredibile torneo di poker, giocato con regole e sotterfugi tali da far sembrare il tutto una specie di puntata delle Wacky Races di Hanna & Barbera. Le ambientazioni di Maverick si possono trovare sulle slot online di casinò come betfair, mentre i suoi personaggi… beh, quelli è possibile trovarli in qualche romanzo che parla della vita di frontiera.

Bret Maverick, il protagonista, vuole partecipare a un torneo dal premio milionario e per farlo è disposto a fare qualsiasi cosa. Tra truffe bonarie, colpi di scena romantici e inseguimenti, il film mescola western, commedia e brivido del gioco d’azzardo, dimostrando che si può puntare tutto con stile e un pizzico di ironia.

