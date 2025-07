Cinque milioni di euro per strade più sicure nel Ragusano: al via i lavori entro l’anno

PALERMO, 30 luglio 2025 – Un investimento di cinque milioni di euro è stato stanziato per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali di Ragusa. La cifra fa parte di un accordo operativo da 32 milioni di euro complessivi per tutta la Sicilia, siglato presso l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità tra la Regione Siciliana, le città metropolitane di Palermo e Catania e i Liberi Consorzi Comunali.

Le risorse, provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, sono destinate a interventi cruciali volti a migliorare la sicurezza e la modernizzazione della rete viaria. I lavori nel territorio ibleo riguarderanno in particolare le strade Ispica-Pachino, Ispica-Pozzallo e Pozzallo-Sampieri, oltre alla realizzazione di rotatorie e alla messa in sicurezza di incroci. L’avvio degli interventi è previsto entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di completarli entro il 2026.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza di questi interventi: “Si tratta di risultati concreti che testimoniano la volontà del governo Schifani di intervenire in maniera efficace e tempestiva per migliorare la mobilità e i collegamenti tra i territori siciliani. Per anni queste strade sono state oggetto di scarsa manutenzione, evidenziando a volte carenze strutturali. Questo accordo rappresenta un tassello fondamentale nella strategia del mio assessorato. Grazie alla collaborazione diretta con gli enti territoriali, infatti, siamo riusciti ad accelerare le procedure e garantiremo maggiore sicurezza sulle strade dell’Isola”.

Questo finanziamento rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture viarie del Ragusano, promettendo una maggiore sicurezza e fluidità del traffico per residenti e visitatori.

