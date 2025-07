Scoglitti. Primo consiglio direttivo del Lions Club Comiso Terra Iblea

Scoglitti – Il Lions Club Comiso Terra Iblea inaugura il nuovo anno sociale con entusiasmo, progettualità e spirito di servizio. Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Lions Club Comiso Terra Iblea (Distretto 108Yb), che si è riunito nei giorni scorsi nei locali de “La Capannina” per tracciare le linee guida dell’anno sociale 2025-2026. A presiedere l’incontro, il neo presidente Rosario Alescio, che ha espresso fin da subito la volontà di guidare il Club all’insegna dell’inclusione, della collaborazione e del dialogo costruttivo. Ogni socio dovrà essere coinvolto attivamente nella vita del Club. Molto gradita la telefonata del primo vice Governatore Walter Buscema che ha augurato al presidente ed a tutti i componenti del direttivo un proficuo lavoro. Durante la riunione, sono state costituite le Commissioni di lavoro tematiche che vedranno i soci impegnati in progetti legati alla salute, all’ambiente, alla legalità, alla cultura e all’inclusione sociale. Tra le attività in programma, spiccano l’“Erasmus Giovani Imprenditori”, campagne di prevenzione sanitaria, progetti educativi per i giovani e iniziative per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale.

Grande attenzione sarà dedicata alla sinergia con le istituzioni, le associazioni locali e gli altri Club Lions, con l’obiettivo di realizzare service concreti, mirati e aderenti ai bisogni della comunità. Il Direttivo ha inoltre discusso la celebrazione del 25° anniversario del Club, che sarà occasione per celebrare la storia e l’impegno lionistico sul territorio. Sarà previsto un riconoscimento a tutti i Presidenti e soci che si sono succeduti in questi 25 anni.

L’incontro si è concluso con un ampio confronto tra i soci, che hanno espresso apprezzamento per la programmazione proposta e rinnovato il loro entusiasmo nel contribuire attivamente alla missione lionistica. La serata si è poi conclusa con una cena conviviale a base di pesce. Un nuovo anno sociale prende dunque il via sotto il segno della partecipazione, della passione e della condivisione, nel pieno spirito del “We Serve”.

Nella foto il gruppo del direttivo

Salva