Un presidio per la prevenzione: l’ASP di Ragusa tra salute digitale e vaccini a Marina di Modica

Marina di Modica – In occasione della Tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, in programma a Marina di Modica dall’1 al 3 agosto, l’ASP di Ragusa sarà presente con un presidio dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute in età adolescenziale. Uno spazio in cui opereranno insieme l’Ambulatorio Antibullismi e il Dipartimento di Prevenzione, con attività complementari rivolte ai giovani e alle famiglie.

Da un lato il progetto “Adolescenti Navigati”, ideato dal pedagogista Giuseppe Raffa, che propone un’indagine diretta sulle abitudini digitali degli adolescenti per coglierne rischi e potenzialità. Le interviste, che saranno condotte anche presso il “Kamarina Beach Sport” di Scoglitti, mirano a esplorare la relazione tra iperconnessione, isolamento sociale, disturbi del sonno e della concentrazione, ma anche fenomeni come il cyberbullismo, l’adescamento online o le challenge estreme.

Secondo le ricerche più recenti, i ragazzi tra i 12 e i 18 anni trascorrono online in media dalle 6 alle 8 ore al giorno durante l’anno scolastico, che salgono fino a 10 o 12 ore nei mesi estivi. “Prevenzione – spiega Raffa – significa innanzitutto ascolto: intercettare i bisogni dei ragazzi nei luoghi in cui vivono e si aggregano è essenziale per costruire percorsi educativi efficaci, con il coinvolgimento attivo delle famiglie che si trovano spesso impreparate di fronte alla velocità del digitale”.

Accanto all’ascolto, anche l’informazione gioca un ruolo chiave. Il Dipartimento di Prevenzione sarà presente con attività di sensibilizzazione sulle vaccinazioni contro il Papilloma virus (HPV) e la meningite, fondamentali per proteggere la salute degli adolescenti da patologie prevenibili. Inoltre, il Centro Gestione Screening effettuerà attività di informazione in merito ai principali screening oncologici offerti dall’ASP di Ragusa. Il contesto informale dell’evento sportivo diventa così un’opportunità per promuovere consapevolezza e cultura sanitaria, stimolando il dialogo tra istituzioni, ragazzi e famiglie.

