Attivato il Presidio Territoriale per rischio incendi nel Comune di Ragusa

Ragusa – Il Comune di Ragusa – Settore V – Servizio Protezione Civile ha attivato il Presidio Operativo Territoriale in risposta al bollettino SORIS n. 155 del 27/07/2025, che indica uno stato di attenzione per rischio incendi (Pericolosità Alta) nella Provincia di Ragusa e, in particolare, nel territorio comunale.

Considerata l’esistenza di un rischio per l’incolumità della popolazione, e in conformità con le procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Incendi d’Interfaccia, si è reso necessario attivare il Presidio Operativo Territoriale per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Presidio Territoriale è operativo dalle 8:00 alle 20 del 28 luglio 2025.

Il personale impiegato includerà l’Ufficio di Protezione Civile Comunale, il personale reperibile dell’ente, e il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. Saranno coinvolte anche le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 208 e 837 ODV Gruppo Operativo Emergenza.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Ragusa è contattabile in Via Napoleone Colajanni, 69a, ai numeri 0932/676882-885 o via e-mail all’indirizzo protezione.civile@comune.ragusa.it.

