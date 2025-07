10eLotto: doppietta da 55mila euro in Sicilia. Vincita anche a Modica

Esulta la Sicilia con il 10eLotto, grazie a una doppietta da 55mila euro complessivi nei concorsi di venerdì 25 e sabato 26 luglio. Come riporta Agipronews, centrati 50mila euro a Sommatino in provincia di Caltanissetta (vincita più alta di venerdì) grazie a un “9” Oro, con una giocata da 4 euro, in un punto vendita di Piazza Vittorio Emanuele III. A questi si aggiungono 5mila euro sabato a Modica, in un esercizio di Via Gianforma Mangione. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.

