Modica. “Amo l’Estate: Note e versi in una sera di luglio”

Modica, 28 luglio 2025 – Sarà un appuntamento culturale imperdibile quello organizzato dall’Avis Modica nel fantastico scenario del Chiostro di Sant’Anna, presso il Liceo Convitto di Modica. L’associazione, infatti, ha organizzato per giovedì 31 luglio alle ore 21:00 un evento, a ingresso gratuito, dedicato alla poesia e alla musica, ovvero “Amo l’Estate: Note e versi in una sera di luglio”.

La serata sarà un viaggio emozionante tra poesia e musica, con la voce narrante di Miriam Forgioli e le melodie della chitarra di Francesco Paolino. Le poesie, selezionate e recitate da Teresa Floridia ed Ernesto Ruta, promettono di regalare al pubblico momenti di intensa suggestione. A presentare l’evento sarà Marisa Scivoletto, che guiderà gli ospiti attraverso questa celebrazione dell’arte e della cultura.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ente Autonomo Liceo Convitto, rientra nell’impegno dell’AVIS non solo nella promozione della donazione del sangue, ma anche nella valorizzazione del territorio e delle sue espressioni artistiche.

“Siamo felici di poter offrire alla città un momento di condivisione e bellezza, che unisce l’amore per la cultura al nostro impegno per la solidarietà – ha sottolineato il direttivo AVIS Modica – Iniziative come questa non solo arricchiscono il tessuto sociale di Modica, ma ricordano anche l’importanza di restare uniti, sostenendo valori come l’arte, la comunità e, naturalmente, la donazione del sangue. Auspichiamo una grande partecipazione, perché eventi del genere sono un’occasione per vivere la città in modo diverso, condividendo emozioni e riflessioni”.

Informazioni utili:

Data e ora: Giovedì 31 luglio, ore 21:00

Luogo: Chiostro di Sant’Anna, Liceo Convitto a Modica

Ingresso: Gratuito

