Progetto “Vai col bus”, Insieme in sicurezza in provincia di Ragusa

Ragusa – Dal Libero Consorzio un contributo di 15 mila euro ad ogni Comune della Provincia di Ragusa per l’attivazione immediata del servizio “Vai col Bus. Insieme in sicurezza”.

L’obiettivo è arrivare pronti per i fine settimana del mese di agosto anche se, ogni singolo Comune, potrà modulare il calendario anche in funzione di eventi specifici o manifestazioni in programma anche a settembre.

Nato su sollecitazione dei consiglieri Peppe Dimartino e Angelo Galifi, il progetto è stato immediatamente sposato dalla Presidente Maria Rita Schembari e condiviso oggi nel corso di un confronto con l’intero consiglio provinciale.

“L’iniziativa nasce per tutelare la sicurezza dei giovani (dai 16 ai 35 anni), offrendo loro una concreta alternativa gratuita all’uso dell’automobile nelle ore notturne, quando i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza aumentano in modo significativo”, ribadisce la Presidente. “Le linee guida verranno messe nero su bianco dagli uffici in attesa delle variazioni di bilancio già all’ordine del giorno del Consiglio provinciale del 31 luglio che concretizzerà la dotazione finanziaria del progetto”.

