Clima politico a Modica: tensione crescente e l’appello alla concordia del Consigliere Massimo Caruso

Modica, 25 luglio 2025 – Il panorama politico modicano si fa sempre più teso, con l’aria carica di attriti che sembrano affondare le radici in un passato non troppo lontano. A circa sei mesi dalla rottura di un progetto politico che ha visto contrapporsi le forze in campo, il consigliere della Democrazia Cristiana, Massimo Caruso, ha scelto la via della lettera aperta per rivolgersi direttamente alla sindaca di Modica, Maria Monisteri. Un gesto che nasce da una profonda riflessione sul clima che si respira in città, sia tra i banchi del Consiglio comunale che al di fuori.

Caruso, nel suo appello, prende spunto dalla recente manifestazione culturale “Scenari”, un esempio virtuoso di come la collaborazione tra Amministrazione comunale, Regione e sponsor privati possa portare a risultati eccellenti, anche in presenza di diverse visioni politiche. L’evento, che ha visto la partecipazione dello scrittore Stefano Massini, ha offerto a Caruso lo spunto per una riflessione cruciale sulla democrazia. Massini, infatti, ha sottolineato l’importanza non solo della maggioranza, ma soprattutto dell’opposizione, come pilastro di una democrazia sana e robusta.

È proprio su questo punto che il consigliere Caruso affonda il colpo. “C’è da dire però, caro Sindaco,” scrive Caruso, “che la sua amministrazione e, dunque la sua squadra assessoriale, sono assolutamente restie alle critiche e quindi all’opposizione.” La denuncia è chiara: in aula si continua a vivere un “pesante clima di tensione” e l’opposizione, un tempo parte del progetto politico dell’attuale sindaca, riceve “attacchi indiscriminati”. Caruso lamenta come, dopo ogni intervento dell’opposizione volto al “bene della città”, seguano attacchi “anche a livello personale” su tutti gli organi di informazione.

Il consigliere DC invoca la necessità di “costruire ponti per il bene della città e dei cittadini”, riprendendo un concetto emerso durante la presentazione di “Scenari”. Un’idea che Caruso sposa in pieno, sottolineando come la collaborazione porti a grandi risultati, come dimostrato anche dalla prossima tappa gold del campionato di beach volley a Marina di Modica.

Rivolgendosi direttamente alla sindaca Monisteri, Caruso fa leva sulle sue “doti umane oltre che intellettuali”, affermando che proprio per questo ha “il dovere di essere il sindaco di tutti”. Un monito a non creare le condizioni per cui alcuni cittadini possano sentirsi “di serie B” solo per aver sostenuto progetti politici diversi in passato.

La richiesta finale di Caruso è perentoria: “Le chiedo quindi di ristabilire le condizioni di serenità in aula, perché si possa lavorare e perché l’attuale opposizione possa fare il proprio lavoro nell’interesse dei cittadini modicani che sono ormai stanchi e stufi di questo clima che si vive in città.” Non manca, inoltre, una frecciata per l’assenza della sindaca a un recente evento che ha visto la partecipazione di Alberto Matano, definita da Caruso un’occasione persa per dimostrare la reale volontà di costruire ponti.

In un gesto di lealtà istituzionale, Massimo Caruso conclude la sua lettera con un complimento all’assessore Antoci, riconoscendone la capacità di “guardare oltre” nonostante il clima teso e di portare avanti importanti progetti culturali e sportivi come “Scenari”, la tappa gold di beach volley e la mostra di Banksy, capaci di generare “interessanti risultati anche economici per la città”.

L’auspicio finale del consigliere è che la sindaca Monisteri possa “ricreare le condizioni utili ad avviare un dibattito politico che faccia bene alla città” o, in alternativa, che “qualche novità politica che potrebbe riguardarla in maniera imminente, di cui si vocifera da qualche settimana, possa ulteriormente incentivare la possibilità di costruire ponti”. Un messaggio che lascia intendere possibili sviluppi futuri nel panorama politico modicano, al di là delle attuali tensioni.

