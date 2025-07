Incidente a Donnalucata. Auto si ribalta, ferito un 22enne

DONNALUCATA, Scicli, 22 Luglio 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa sera nel tratto della circonvallazione di Donnalucata, precisamente nei pressi di contrada Spinello, vicino al bivio che conduce al mercato ortofrutticolo. Lo scontro ha coinvolto due autovetture: una Peugeot 306 e un’Opel Insignia.

A seguito dell’urto, la Peugeot 306 si è ribaltata. L’unico ferito è il giovane alla guida di quest’ultima auto, un ragazzo di 22 anni originario di Scicli.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la Polizia Locale di Scicli per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. L’ambulanza del 118 ha soccorso il 22enne e lo ha trasportato all’ospedale di Modica. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e il giovane non risulta essere in gravi condizioni.

