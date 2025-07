Quella carezza della sera”. Un metodo educativo innovativo contro la violenza giovanile

Il 25 luglio alle ore 20:00, nella suggestiva cornice dell’Agorà Stupor Mundi, presso il Parco Cava d’Ispica, si terrà la presentazione del libro “Quella carezza della sera”, scritto dal pedagogista Giuseppe Raffa. Un’opera intensa e coraggiosa, che propone un metodo educativo innovativo per contrastare una delle piaghe più drammatiche del nostro tempo: la violenza giovanile. Un fenomeno che si manifesta tra i banchi di scuola, negli spazi digitali, nelle strade, e che troppo spesso colpisce in modo diretto le giovani donne. Attraverso l’esperienza maturata in anni di lavoro sul campo, Raffa propone un approccio educativo fondato sull’ascolto, sull’empatia e sulla relazione autentica con i ragazzi e le ragazze, chiamando in causa non solo insegnanti e genitori, ma l’intera comunità educante. Durante la serata, l’autore dialogherà con educatori, studenti, famiglie e cittadini, offrendo spunti di riflessione e strumenti concreti per promuovere una cultura del rispetto e della non violenza. L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’opportunità preziosa per chi crede nella forza dell’educazione come risposta alla fragilità sociale e culturale che alimenta l’aggressività e l’odio. All’evento interverranno Antonella Galuppi, scrittrice e criminologa, katia Trovato, Presidente Associazione Clessidra, Carmen Di Tommasi Presidente Agorà Stupor Mundi e Corrado Armeri, Gran Maestro Templari Federicani.

Salva