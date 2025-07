Messa in sicurezza Pozzallo-S.Maria del Focallo, inizio lavori entro 2025

Pozzallo – Riunione oggi al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per discutere del progetto di messa in sicurezza della S. P. 67, nel tratto Pozzallo – S. Maria del Focallo. Saranno realizzate delle rotatorie, degli attraversamenti pedonali con isole salvagente in mezzeria, una nuova segnaletica verticale ed orizzontale a supporto delle nuove opere progettate, saranno realizzate inoltre delle fasce di rallentamento e saranno anche installati dei segnali per la limitazione della velocità. Il Sindaco Roberto Ammatuna ha organizzato una riunione con tutti i Consiglieri Comunali, gli Assessori e il tecnico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il geometra Ottaviano per giovedì prossimo 24 luglio alle ore 10:00 per l’illustrazione del progetto.

Subito dopo saranno apposti i pareri dei tecnici comunali e si proseguirà poi con la gara di appalto. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2025.

Salva