Degrado in Via Pietro Nenni a Scicli: grido di allarme di Libertà Popolare

Scicli, 19 Luglio 2025 – Il Consiglio Comunale di Scicli ha dedicato una seduta straordinaria, tenutasi giovedì 17 luglio, alle gravi problematiche che affliggono il quartiere di Via Pietro Nenni, a monte del Villaggio Jungi. La richiesta, avanzata da un quinto dei consiglieri comunali, ha dato voce al profondo malessere dei residenti, costretti da anni a convivere con un preoccupante stato di degrado e insicurezza.

Le testimonianze dei cittadini, portate direttamente in aula consiliare, hanno dipinto un quadro desolante: famiglie e bambini vivono in alloggi popolari fatiscenti, circondati da un ambiente esterno altrettanto critico. Le piazzette sono smantellate, i marciapiedi impraticabili, e la vegetazione cresce in modo incontrollato, con alberi pericolosi e sterpaglie ovunque. A completare il quadro, la presenza di topi e rifiuti abbandonati, che contribuiscono a una sensazione di abbandono e di inazione da parte delle istituzioni. I residenti si sentono stanchi e rassegnati, convinti che nessuno si stia realmente adoperando per cambiare la situazione.

Alla seduta hanno partecipato, oltre all’amministrazione comunale, i vertici dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari). Dopo aver ascoltato attentamente gli interventi dei cittadini e dei consiglieri, i rappresentanti dell’Istituto hanno cercato di fornire la loro prospettiva sulla situazione, ricevendo tuttavia critiche dirette da parte dei residenti, desiderosi di risposte concrete.

Da parte dei consiglieri comunali, c’è la ferma speranza che la questione venga affrontata con la massima serietà. L’auspicio è che i vertici dello IACP assumano le proprie responsabilità e agiscano con la dovuta sollecitudine per quanto di loro competenza. In particolare, si chiede al Sindaco Marino di mantenere le promesse fatte ai residenti, sia durante la campagna elettorale che nel corso della seduta consiliare, per arrivare a una risoluzione effettiva delle problematiche.

Allo stesso modo, l’assessore alle manutenzioni, Giannone, è chiamato a intervenire con una manutenzione straordinaria e ordinaria del quartiere. Tra le priorità indicate, la messa in sicurezza degli alberi di pino, una costante pulizia della zona e un’efficace gestione della raccolta dei rifiuti. Un appello, infine, è stato rivolto anche ai cittadini e residenti, affinché si impegnino a mantenere il decoro e la pulizia del quartiere, contribuendo attivamente a un miglioramento delle condizioni di vita.

“Il quartiere di Via Pietro Nenni – denuncia il consigliere comunale di Libertà Popolare, Peppe Puglisi – attende ora risposte concrete e un’azione tempestiva per uscire da una situazione di degrado che non è più tollerabile. Sarà la volontà politica e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti a determinare il futuro di questa parte di Scicli”.

