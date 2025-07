Formazione WWF a Modica: cittadini e operatori imparano a riconoscere le tracce delle tartarughe Caretta caretta

Si è svolto venerdì 18 luglio, presso gli uffici del Settore Ecologia del Comune di Modica, un corso di formazione promosso dal WWF sul riconoscimento delle impronte delle tartarughe marine Caretta caretta, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e formare nuovi volontari pronti a intervenire in caso di nidificazioni lungo le coste. A guidare l’incontro è stato Pietro Lancetta, operatore autorizzato dall’I.S.P.R.A. e delegato provinciale del WWF Italia, che ha illustrato le modalità per identificare correttamente le tracce lasciate dalle tartarughe sulla sabbia e le corrette azioni da intraprendere una volta individuate. Il primo passo, come spiegato dall’esperto, consiste nel perimetrare la zona dove sono presenti le orme, per poi allertare tempestivamente i referenti provinciali del WWF, tramite la Guardia Costiera o direttamente il Comune. Una volta accertata la presenza del nido, i volontari WWF intervengono con l’installazione di una rete protettiva intorno all’area, garantendo così la sicurezza delle uova fino alla schiusa, prevista mediamente entro 60 giorni dalla nidificazione. Particolare attenzione viene riservata al momento della nascita delle piccole Caretta caretta, fase delicata in cui è fondamentale la collaborazione della comunità. Ai cittadini è richiesto di osservare in silenzio e di evitare l’utilizzo di flash fotografici o luci artificiali che potrebbero disorientare le tartarughe, attratte dalle fonti luminose. A tal proposito, si invita anche gli stabilimenti balneari a spegnere le luci durante la notte della schiusa per favorire il naturale orientamento verso il mare. L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione da parte della cittadinanza, degli operatori della ditta IGM, e di associazioni ambientaliste come Plastic Free e Bruca Senza Frontiere. L’evento è stato organizzato dal Dott. Dario Modica, consulente ambientale del Comune di Modica, e dalla Dott.ssa Vincenza Di Rosa, E.Q. del Settore Ecologia. A rappresentare l’Amministrazione Comunale è stato l’Assessore Samuele Cannizzaro, con delega all’Ambiente e alla Tutela degli animali, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e cittadini per la tutela della biodiversità. Presenza di rilievo quella della Dott.ssa Patrizia Maiorca, presidente del Consorzio del Plemmirio di Siracusa, che ha portato il proprio contributo all’iniziativa, sottolineando il valore della formazione ambientale nella difesa delle specie marine. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che il Comune di Modica sta portando avanti per la protezione delle tartarughe marine e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale.

